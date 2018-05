ROMA – La casa farmaceutica Sanofi ha richiamato alcune confezioni di Enterogermina 12CPS 2MLD – AIC 013046053. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si tratta dei lotti 3029 con scadenza 08/2018, 2022con scadenza 05/2019, 2034 con scadenza 10/2019, 2034A con scadenza 10/2019 e 3058 con scadenza 08/2020.

“Il ritiro dal mercato dei suddetti lotti è stato disposto come misura precauzionale al fine di rispondere a un potenziale rischio, evidenziato da AIFA, nel caso di uso a lungo termine al di fuori di quanto riportato nel foglio illustrativo (off-label)”, ha spiegato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti.

Secondo quanto reso noto da Sanofi, ad oggi nessun effetto avverso è stato segnalato in relazione alla motivazione del presente richiamo. La casa farmaceutica ricorda inoltre che tutti i prodotti medicinali devono essere somministrati attenendosi alle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al customer service al numero 800 10 33 30.

Enterogermina è un medicinale da banco, che non necessita, quindi, di prescrizione medica per essere acquistato, e si trova nelle farmacie e parafarmacie. E’ indicato per il trattamento delle alterazioni della flora batterica intestinale e rientra nella categoria dei probiotici, noti più comunemente come fermenti lattici.