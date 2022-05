Epatite virale nei bambini, cause e sintomi: allo studio il contatto con i cani da compagnia

Nel Regno Unito aumentano i casi di epatite virale contratta dai bambini ma ancora non è chiaro cosa ci sia dietro l’improvviso picco. Secondo quanto riportato dal Sun, sono in corso delle indagini su adenovirus, Covid, uso di paracetamolo e cani da compagnia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che in 20 paesi sono presenti probabilmente 300 casi. Ma dai dati emerge che oltre la metà si trova nel Regno Unito. Le autorità sanitarie affermano che dal 1 gennaio ne hanno rilevati almeno 163. Un aggiornamento dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) dei giorni scorsi mostra 18 casi in più registrati al 3 maggio, rispetto al 29 aprile.

Epatite virale nei bambini, i casi nel Regno Unito

Nel Regno Unito non ci sono stati decessi ma 11 bambini hanno avuto bisogno di un trapianto di fegato. L’infezione da epatite di tipo AE usuale è stata esclusa come potenziale causa. Ma un virus comune chiamato adenovirus, che può causare disturbi allo stomaco, mal di gola e infezioni alle orecchie, è oggetto di un’attenta osservazione. Molti dei bambini sono risultati positivi all’adenovirus, inclusi almeno 91 dei 163 casi nel Regno Unito. L’UKHSA ha affermato che ad alcuni risultati negativi non hanno avuto un prelievo di sangue, il modo più affidabile per rilevare l’adenovirus.

Tuttavia, poiché non è comune vedere l’epatite a seguito di infezione da adenovirus in bambini precedentemente sani, le indagini stanno esaminando altri fattori che potrebbero contribuire, ha affermato l’UKHSA. Questi includono una precedente infezione da Covid o un cambiamento nel genoma dell’adenovirus.

Sotto esame i cani da compagnia

C’è l’ipotesi che i cani da compagnia potrebbero essere il fattore che ha scatenato l’ondata di casi. Un questionario ha rilevato “un numero relativamente alto di famiglie di proprietari di cani” tra le persone colpite dall’epidemia di epatite. Su 92 casi circa 64 erano collegati al contatto con il cane. “La scoperta è in fase di studio”, ha affermato l’UKHSA, ma ha aggiunto che “nel Regno Unito è comune avere in casa i cani da compagnia”. È stato inoltre riscontrato che molti intervistati avevano menzionato l’uso del paracetamolo. La prevalenza dell’uso di paracetamolo è considerata coerente con le linee guida sulla gestione delle malattie acute nei bambini, hanno affermato gli esperti.

Meera Chand, direttrice delle infezioni cliniche ed emergenti presso l’UKHSA, ha dichiarato: “È importante che i genitori sappiano che la probabilità che il loro bambino sviluppi l’epatite è estremamente bassa. “Tuttavia, continuiamo a ricordare a tutti di stare attenti ai sintomi dell’epatite – in particolare ittero, cercare una sfumatura gialla nel bianco degli occhi – e di contattare il medico in caso di necessità. Le nostre indagini continuano a indicare che esiste un’associazione con l’adenovirus e i nostri studi stanno ora testando rigorosamente questa possibilità”.

Sintomi epatite

L’UKHSA ha affermato che la stragrande maggioranza dei casi riguarda persone di età inferiore ai cinque anni.

In un rapporto del 6 maggio, ha illustrato i sintomi più comuni nei bambini ricoverati in ospedale con l’epatite:

1. Ittero (71%)

2. Vomito (63%)

3. Feci chiare (50%)

4. Diarrea (45%)

5. Nausea (31%)

6. Dolore addominale (42%)

7. Letargia (50%)

8. Febbre (31%)

9. Sintomi respiratori (19%)

Le prime prove indicano che i bambini con epatite sono stati infettati dall’adenovirus di tipo 41, che causa problemi allo stomaco. Al di là dell’epatite, questo tipo di adenovirus può causare: