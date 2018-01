ROMA – Presenza di plastica nei vasetti di yogurt intero. Questo il motivo per cui l’Eurospin su segnalazione del ministero della Salute ha lanciato un richiamo sui vasetti di yogurt e invitato chiunque li avesse acquistati a restituire il prodotto presso il punto vendita, dove potrà scegliere tra essere risarcito o sostituire il prodotto.

La notizia del richiamo riguarda lo yogurt intero a marchio Eurospin Italia Spa marchio Pascoli italiani con confetti al cioccolato in confezione da 120 grammi gusto banana e gusto fragola prodotti dall’azienda Latte Montagna Alto Adige, come si legge sul sito del ministero della Salute il 23 gennaio.

Il motivo del richiamo riguarda il “rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti” e si tratterebbe di una misura precauzionale per la possibile presenza di frammenti di plastica rigida staccatasi dal contenitore dell’alimento. Il richiamo riguarda tutti i lotti dello stabilimento IT 41 7 CE prodotto nello stabilimento di Bolzano.

L’avviso per i clienti che avessero acquistato lo yogurt in questione è di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita per ottenere la sostituzione o il risarcimento relativo ai prodotti acquistati.