La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci ha concesso l’autorizzazione di emergenza ai vaccini Pfizer e Moderna aggiornati contro le varianti Omicron. Il nuovo vaccino è “bivalente”: efficace cioè sia contro il virus originale del Covid sia contro le varianti Omicron BA.4 e BA.5, dominanti nel mondo.

Pfizer dai 12 anni in su, Moderna per adulti

Il booster Pfizer-BioNTech è stato autorizzato per chiunque dai 12 anni in su mentre il vaccino di Moderna è stato autorizzato solo per gli adulti. Entrambi possono essere somministrati almeno 2 mesi dopo qualsiasi precedente vaccinazione anti-Covid.

Si tratta di vaccini bivalenti, che contengono due componenti di Rna messaggero (mRna) del virus Sars-CoV-2, uno del ceppo originale e l’altro comune ai lignaggi BA.4 e BA.5.

Oms: ancora 30% sanitari e 20% anziani non vaccinati

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, in conferenza stampa, ha spiegato che le sottovarianti di Omicron “sono più trasmissibili e il rischio di varianti ancora più trasmissibili e più pericolose rimane. Nel frattempo, la copertura vaccinale tra le persone più a rischio resta troppo bassa, specialmente nei paesi a basso reddito – ha detto – Ma anche nei paesi ad alto reddito, il 30% degli operatori sanitari e il 20% degli anziani rimangono non vaccinati. Queste lacune vaccinali rappresentano un rischio per tutti noi. Quindi, per favore vaccinatevi se non lo siete e fate il richiamo se consigliato”.

“Ora stiamo assistendo a un calo dei decessi Covid segnalati a livello globale. Tuttavia, con l’avvicinarsi del freddo nell’emisfero settentrionale, è ragionevole aspettarsi un aumento dei ricoveri e dei decessi nel prossimo mese”, ha aggiunto Ghebreyesus.