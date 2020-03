ROMA – La vita inizia a 80 anni? Secondo un nuovo studio gli 82enni vivrebbero la fase più felice dell’esistenza e con l’età migliorerebbero alcune aree del cervello. La ricerca sfata alcuni luoghi comuni sull’invecchiamento, inclusi la perdita di memoria e le difficoltà nell’apprendimento di nuove tecniche.

Daniel Levitin cita lo studio nel suo nuovo libro “The Changing Mind: A Neuroscientist’s Guide to Aging Well” e parlando a Good Morning Sunday in onda su Radio 2, ha dichiarato:”Negli ultimi dieci anni la neuroscienza ha scoperto che con l’età la memoria non è necessariamente compromessa. Un altro luogo comune è che gli anziani siano depressi ma in 72 paesi l’età media del picco di felicità è a 82 anni”.

“L’invecchiamento è l’alternativa preferita alla morte ma la notizia è che si continuano ad acquisire delle abilità e a migliorare sempre di più, fino alla fine”. Levitin ha aggiunto che la maggior parte delle persone con l’avanzare dell’età diventa più empatica e meglio “equipaggiata” per affrontare le sfide della vita sia per sé che per gli altri.

Nell’ambito della ricerca sono stati consultati personaggi famosi tra cui Clint Eastwood, 89 anni, il Dalai Lama di 84 e Stevie Wonder che di anni ne ha 69.

Clint Eastwood ha dichiarato che: “Non permetto che entri l’uomo anziano”. Parlando del Dalai Lama, il neuroscienziato ha commentato che “è una delle persone più felici in circolazione e ride molto. Ha 84 anni e ha pubblicato 125 libri, di cui l’ultimo l’anno scorso. La sua saggezza? Dormire nove ore a notte”. La ricerca ha inoltre mostrato che un breve contatto quotidiano con gli estranei è benefico per la mente.

Qui di seguito i 5 consigli di Levitin per essere felici da anziani:

1. Non andare in pensione per assicurarsi che la mente sia stimolata da qualcosa di significativo.

2. Praticare esercizio fisico per rilasciare le endorfine così da garantirsi un buonumore naturale.

3. Provare nuove esperienze per favorire l’attività cognitiva

4. La moderazione e la varietà di cibi e bevande sono fondamentali per uno stile di vita equilibrato

5. Mantenere la vita sociale entusiasmante, rinnovarla: incontrare volti sconosciuti impegna ogni parte del cervello.

Fonte: Daily Mail