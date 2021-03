Fluad, è il 27 novembre del 2014: l’Aifa ritira per controlli prudenziali due Lotti del farmaco. Ritiro precauzionale e temporaneo, come quello in atto per vaccino AstraZeneca. I controlli molto accurati e pignoli (sotto accusa ed esame erano eccipienti e d una sostanza dal nome evocativo e immaginifico, niente meno che la squalina) durano circa un mese. Il 23 dicembre Aifa dice, con tanto di documenti e documentazione: Fluad è sicuro. Anzi di più, controllato.

Fluad: e vaccino anti influenza perse la guerra

Fluad vinse la battaglia medico-scientifica. Anzi questa non era mai stata una vera e propria battaglia, solo una doverosa e prudenziale misura di ricognizione. Ma il vaccino anti influenza perse, a seguito di questa ricognizione di sicurezza, non la battaglia ma addirittura e rovinosamente tutta la guerra. Dopo che la scienza e la medicina dissero è farmaco e prodotto sicuro, il solo fatto che fosse finito sotto esame determinò che meno della metà degli over 65, cui il prodotto era destinato, quell’anno si vaccinò contro l’influenza.

E il solo esame suppletivo quanto positivo della sicurezza di un vaccino anti influenza bastò a stabilire e fissare tendenza comportamentale di massa. Data infatti da quell’anno la minima propensione degli italiani a vaccinarsi contro l’influenza, lo faceva nemmeno un quarto della popolazione (fino al 2020, anno in cui la vaccinazione anti influenzale è apparsa come un necessario check point in funzione anti Covid).

AstraZeneca, pesante rischio Fluad

AstraZeneca corre il rischio pesante di avere la stessa sorte di Fluad. Più che un rischio, una certezza. Se Ema dirà AstraZeneca sicuro, proseguite, allora il timbro di sicurezza impresso dal risultato dei controlli non supererà in ampiezza e rilievo e colori il marchio di sospetto impresso dallo stesso essere finito sotto controllo. In tema di vaccini in molti non apprezzano la differenza tra principio di precauzione e attestato di nocività.

Concetti e fatti lontani se non opposti secondo la scienza, ma che invece si sovrappongono in una pubblica opinione che esige ciò che in natura non è: l’on-off del non controllo e non verifica progressiva perché ogni controllo e verifica sono sospette.