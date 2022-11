Flurona, il contagio da Covid e influenza insieme: quali sono i sintomi e come proteggersi

E’ stata ribattezzata Flurona, ovvero Covid e influenza insieme. Il primo raro caso di infezione è stato diagnosticato a Israele, su una giovane donna (non vaccinata) arrivata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva, vicino Tel Aviv, che presentava sintomi simil-influenzali e non era stata vaccinata né contro l’influenza stagionale né contro il Covid-19.

Secondo quanto riportato dal quotidiano istraeliano Ynet, alla giovane – che attualmente sta bene – sono stati diagnosticati contemporaneamente l’influenza e il coronavirus, poiché entrambi i test ai quali era stata sottoposta al suo arrivo sono risultati positivi, sia a un primo che a un secondo controllo.

Flurona, quali sono i sintomi

Al momento di casi accertati ce ne sono pochi (uno in Israele, 6 in Brasile e altri due tra Bosnia e Croazia), ma potrebbero essere molti. Anche perché molto spesso è difficile distinguerne i sintomi: sia nel caso del Covid-19 che dell’influenza, la sintomatologia di base è comune, caratterizzata da tosse, febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e simili. Nel caso della variante Omicron, i sintomi appaiono più leggeri con prevalenza di raffreddore e mal di gola. In linea generale, non è possibile distinguere semplicemente attraverso i sintomi tra Covid e influenza e l’unica possibilità di differenziazione è eseguire un apposito tampone.

Secondo alcuni studi, il 3% dei positivi al Covid convivrebbe anche con altre infezioni virali, influenza inclusa. Durante l’inizio della pandemia, inoltre, si stimava che questi casi di co-infezione si aggirassero attorno al 12%, ma non era ancora diventato obbligatorio l’uso della mascherina, efficace anche contro i virus influenzali.

Come proteggersi

Il modo migliore per proteggersi da Flurona, è vaccinarsi al tempo stesso contro il Covid e contro l’influenza. Una soluzione che non esclude al 100 per cento il rischio di contrarre le infezioni virali, ma che può certamente ridurre il rischio di sviluppare gravi patologie.