ROMA – Se avete paura di ragni, formiche o altri insetti c’è un modo per ridurre la propria fobia. Secondo un nuovo studio, basta guardare almeno 7 secondi di film come Spiderman o Antman per ridurre del 20% la paura associata all’insetto. Il motivo? Associare a eroi positivi l’oggetto della propria paura aiuterebbe a superarla.

La scoperta si deve a un gruppo di ricercatori della Arie University di Israele e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Psichiatry. Lo studio ha analizzato l’evoluzione della paura di 424 soggetti che si erano dichiarati aracnofobiche o con paura delle formiche e gli ha mostrato spezzoni tratti dai film Spiderman 2 e Antman.

Secondo i ricercatori, il risultato è stato che l’esposizione ai personaggi cinematografici che rappresentano l’oggetto della fobia abbia aiutato i singoli soggetti a ridurre la paura fino al 20% in meno. Un risultato che non è stato replicabile mostrando ai soggetti spezzoni generici di film della Marvel o scene di natura.

Per questo motivo secondo i ricercatori è proprio la visione degli insetti in un contesto “positivo”, come può essere quello del film in cui rappresentano eroi, a diminuire la paura. Gli autori hanno commentato: “Questi risultati aprono la strada a nuove terapie basate sulla ‘esposizione positiva’”.

Un risultato che però lascia dei dubbi a tutti coloro che, pur avendo visto non solo 7 secondi ma l’intero film di Spiderman o Antman, continuano a provare una irrazionale paura per ragni e altri insetti. Un punto di partenza per alcuni fobici, forse, ma studi in questo campo saranno necessari per confermare le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori dell’università israeliana.