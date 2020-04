ROMA – Fondazione Valter Longo Onlus continua a garantire a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, Assistenza Sanitaria Nutrizionale integrativa delle cure mediche in corso per dare l’opportunità a tutti di avere un supporto concreto e continuo, svolgendo le proprie attività attraverso visite nutrizionali online e prediligendo l’utilizzo di collegamenti video, come previsto dal Decreto del Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi n.49 del 08/03/2020, recentemente prorogato da loro nota ufficiale.

Il lavoro del team dei nutrizionisti di Fondazione Valter Longo Onlus continua, anche attraverso incontri e consulenze in streaming. In questo eccezionale periodo di “quarantena” – per l’intero mese di Aprile – la Fondazione garantirà un servizio di assistenza nutrizionale gratuita, con l’intento di supportare le persone affette da diverse patologie e che si trovano in una situazione di disagio psico-fisico o in difficoltà economica, cosi come, più in generale, tutte le persone che già stanno seguendo un piano alimentare in corso o volessero avviarlo.

È possibile, infatti, valutarne l’andamento e rimodularlo, in base a esigenze specifiche anche legate al fatto di essere costretti a prolungati periodi in casa, con il conseguente rischio di favorire la sedentarietà e la tentazione di “buttarsi” sul cibo per superare lo stress da “clausura” e noia. Inoltre, è anche possibile verificare nel complesso le abitudini alimentari per modificare, aggiornare e proseguire il percorso di educazione alimentare eventualmente impostato prima dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di COVID-19, come pure durante questo periodo particolare.

Tutti i dettagli per le consulenze nutrizionali sul sito di Fondazione Valter Longo Onlus:

https://www.fondazionevalterlongo.org/visite-nutrizionali-online/?lang=it

“In una situazione di grave emergenza, legata all’epidemia da nuovo Coronavirus e con il conseguente rischio di sedentarietà obbligata, Fondazione Valter Longo Onlus ha ritenuto doveroso dare a tutti un supporto autorevole, anche a distanza, mettendo a disposizione del pubblico assistenza e coaching nutrizionale online e in streaming. Inoltre la Fondazione ha reputato opportuno e responsabile poter fornire gratuitamente un’azione informativa e di sensibilizzazione elaborando le proprie prime Linee Guida in ambito nutrizionale, cosi come da sempre fatto in tema di prevenzione sui temi connessi alla longevità e alla cura delle più comuni patologie”, spiega Antonluca Matarazzo, Direttore Generale di Fondazione Valter Longo Onlus.

Infatti, per fare chiarezza riguardo le numerose informazioni che circolano sul web in questo periodo di emergenza dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica di COVID-19 in Italia, Fondazione Valter Longo Onlus ha deciso di stilare “Linee Guida Nutrizionali per sostenere il sistema immunitario e nutrirsi con consapevolezza”. Norme igieniche e indicazioni alimentari, come strumento concreto di riferimento per tutti: addetti ai lavori, medici, nutrizionisti e anche chiunque desideri rimanere informato in tal senso.

“In questo momento di emergenza sanitaria globale, il Prof. Longo e noi della Fondazione ci siamo resi conto della mancanza di indicazioni alimentari ufficiali e anche del dilagare di fake news in questo ambito. Per cui, in tal senso, abbiamo ritenuto importante creare delle Linee Guida Nutrizionali, raccolte da studi scientifici e fonti autorevoli, confrontandoci anche con il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo dell’Università di Genova”,spiega Romina Inés Cervigni PhD, Biologa Nutrizionista Responsabile Scientifico di Fondazione Valter Longo Onlus.

“Ho accolto molto volentieri la proposta di Fondazione Valter Longo Onlus nel collaborare alla stesura di Linee Guida Nutrizionali, per affrontare al meglio questa grave pandemia da nuovo coronavirus, poiché penso che possano essere molto utili. La mia supervisione ha permesso di integrare due discipline: nutrizione e infettivologia. Ognuno di noi può fare qualcosa per contenere l’infezione: stare a casa, proteggere persone anziane e più fragili, lavarsi le mani sono le prime regole.

Anche prestare attenzione alle norme igieniche nel maneggiare il cibo e scegliere con attenzione gli alimenti che si assumono, può rappresentare un valido sostegno nel favorire una buona salute” – dice Matteo Bassetti MD, PhD, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova; Direttore Clinica Malattie Infettive, Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS di Genova; Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA).

Inoltre, per far fronte a questo momento contingente di grave emergenza sanitaria, Fondazione Valter Longo Onlus in Italia insieme a Create Cures Foundation negli Stati Uniti, ha attivato una Campagna di Raccolta Fondi a sostegno degli Ospedali Italiani più bisognosi, soprattutto i più piccoli che si trovano in enorme difficoltà a causa dell’epidemia di COVID-19.