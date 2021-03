Francia variante Bretone Coronavirus: nuova variante Coronavirus in Bretagna con 9 mutazioni, forse può sfuggire ai tamponi

Nuova variante di Coronavirus individuata in Francia. In particolare è stata segnalata in Bretagna, nel nord del Paese. Una variante che potrebbe avere 9 mutazioni. E che, soprattutto, potrebbe sfuggire ai tamponi. Ma tutto è in corso di verifica.

E’ stata la Direzione generale della Sanità (DGS) ad annunciare la nuova scoperta. Precisando che indagini sono in corso per valutarne la contagiosità e la gravità. In attesa, le autorità hanno inserito la variante bretone nel gruppo “da sorvegliare” delle migliaia di varianti che appaiono nel mondo e di cui soltanto una piccola parte pone poi problemi sanitari reali.

Francia: nuova variante Coronavirus non individuata con i tamponi

La Sanità francese parla di diversi casi di pazienti con sintomi del Covid “riconducibili ad un cluster” ma i cui test molecolari (tamponi) erano negativi. Si tratta di un cluster individuato in un ospedale di Lannion. Il 13 marzo, sono stati identificati 79 casi, di cui 8 portatori della variante, confermata da un sequenziamento. Analisi condotte dall’Istituto Pasteur hanno “messo in evidenza una nuova variante portatrice di 9 mutazioni nella regione”.

Variante bretone del Covid: trasmissibilità e gravità

La variante bretone è stata rilevata in particolare nella zona nella Côtes d’Armor e nel Finistère. Secondo la Direzione generale della Sanità “l’analisi molecolare effettuata dall’Istituto Pasteur rivela una nuova variante portatrice di nove mutazioni”. La variante bretone sarà ora oggetto di indagini per accertare un possibile “mancato riconoscimento da parte dei test virologici che porta ad una sottodiagnosi” e la sua trasmissibilità e gravità.