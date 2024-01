Fumo, provare a smettere di fumare con lo svapo può dare risultati

Se hai mai considerato di smettere di fumare, potresti trovare uno strumento efficace nella sigaretta elettronica, secondo una ricerca condotta dall’Università del Massachusetts Amherst.

La recente revisione degli studi pubblicati sul Cochrane, guidata da un ricercatore della salute pubblica dell’Università del Massachusetts Amherst, ha confrontato l’efficacia delle sigarette elettroniche alla nicotina con la terapia sostitutiva tradizionale della nicotina (NRT). I risultati sono sorprendenti e potrebbero aprire nuove vie per chi cerca di abbandonare il vizio del fumo.

Le sigarette elettroniche, comunemente conosciute come svapo, offrono un’alternativa al fumo tradizionale. Riscaldando liquidi contenenti nicotina e aromi, consentono agli utenti di inalare un vapore anziché il fumo di tabacco. Questa metodologia si è dimostrata più efficace nella promozione della cessazione del fumo rispetto a cerotti, gomme da masticare e altri prodotti NRT.

“In Inghilterra, a differenza del resto del mondo, le sigarette elettroniche sono state adottate dalle agenzie di sanità pubblica come strumento per aiutare le persone a ridurre i danni derivanti dal fumo”, afferma Jamie Hartmann-Boyce, assistente professore di politica e promozione della salute. In tutto il mondo, il fumo è la principale causa di malattie e morte evitabile, provocando oltre sette milioni di decessi all’anno.

Smettere di fumare con lo svapo, la ricerca

La revisione ha esaminato 88 studi con più di 27.235 partecipanti, evidenziando che le sigarette elettroniche alla nicotina sono sostanzialmente meno dannose del fumo tradizionale. L’analisi ha mostrato che per ogni 100 persone che usano svapo per smettere di fumare, si prevede che 8-10 avranno successo, rispetto a 6 persone su 100 con la terapia sostitutiva della nicotina e a 4 su 100 senza alcun aiuto.

Questi risultati sottolineano la necessità di fornire opzioni basate sull’evidenza per aiutare le persone a smettere di fumare, poiché ogni individuo può rispondere in modo diverso a diverse strategie. “Abbiamo bisogno di una serie di opzioni basate sull’evidenza che le persone possano utilizzare per smettere di fumare”, sottolinea Hartmann-Boyce.

Un possibile aiuto

La sigaretta elettronica potrebbe essere la chiave per molte persone che hanno trovato difficile smettere con altre metodologie. Nonostante i potenziali rischi, le sigarette elettroniche sono una soluzione meno dannosa rispetto al fumo tradizionale. Molti fumatori che non hanno avuto successo con altri metodi hanno scoperto che lo svapo ha contribuito significativamente al loro percorso per smettere.

In definitiva, la decisione di utilizzare le sigarette elettroniche per smettere di fumare dovrebbe essere valutata individualmente. Mentre le sigarette elettroniche possono aiutare gli adulti a smettere o ridurre significativamente il consumo di sigarette tradizionali, è importante bilanciare questo potenziale con i rischi noti, specialmente per i giovani.

Tuttavia, è sempre consigliabile cercare il parere di professionisti della salute e prendere decisioni informate sulla base delle proprie esigenze e circostanze. Smettere di fumare è una decisione importante, e avere a disposizione opzioni efficaci è fondamentale per il successo di questo viaggio verso una vita più sana e senza fumo.

Fonte: news-medical