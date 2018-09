“Funghi sconosciuti in mezzo ai porcini”. Allerta del ministero: “Non mangiateli”

ROMA – “Funghi secchi di origine sconosciuta e non dichiarati in etichetta” all’interno di confezioni vendute come porcini secchi speciali di marca Baresa. Per questo il ministero della Salute ha emesso un richiamo delle buste da 30 grammi commercializzate da Lidl e prodotte dalla Linea Azzurra di Verderio, in provincia di Lecco.

Il provvedimento è prima stato disposto dalla stessa azienda produttrice e poi confermato sul sito del ministero. Il lotto oggetto del richiamo è quello con scadenza 30/03/2019. Chi avesse acquistato i funghi di marchio Baresa del lotto in questione deve riportarlo al punto vendita per il rimborso.