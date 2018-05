LONDRA – Una errore in un algoritmo che doveva gestire gli appuntamenti per la mammografia di 450mila donne in Gran Bretagna, nell’ambito dello screening per il cancro al seno, avrebbe provocato almeno 270 morti. Questo lo scandalo scoppiato nel sistema sanitario nazionale inglese su cui il Ministero ha promesso di aprire una inchiesta.

Il costo dell’austerità e dei tagli alla sanità sarebbe stato pagato dal 2009 in poi con la vita da almeno 270 donne delle 450mila che hanno saltato negli anni le mammografie di prevenzione del cancro al seno, di cui 150mila sono morte per varie cause. Donne che avrebbero potuto essere salvate con una diagnosi precoce, che non è mai arrivata per via di una falla nel programma del sistema sanitario britannico, Nhs, che gestisce gli appuntamenti per le mammografie su base nazionale in tutta l’Inghilterra.

Uno scandalo a cui il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, dovrà trovare una soluzione. Intanto il ministro Hunt è stato costretto ad ammettere che in base alle stime degli specialisti, la vita d’almeno 270 donne è stata accorciata per le conseguenze dirette dell’accaduto. Hunt ne ha attribuito le responsabilità alla struttura amministrativa dell’Nhs e ha annunciato un’inchiesta. Ma il leader laburista Jeremy Corbyn ha attaccato la premier Theresa May e le politiche Tory sulla sanità per i disservizi e le attese crescenti. Accuse a cui May ha risposto rivendicando al suo governo attuale d’aver ri-aumentato nell’ultimo anno alcuni fondi.

Se in Italia le donne vengono invitate allo screening per il cancro al seno ogni due anni, con quasi 3 milioni di donne tra i 50 e i 70 anni che vengono controllate regolarmente, in Inghilterra le donne della stessa età vengono sottoposte a screening ogni tre anni. La Cancer Research UK, una organizzazione non governativa che sensibilizza su questa malattia, ha invitato le donne oltre i 50 anni a prenotare un appuntamento per una mammografia.