Un gel per ricostruire lo smalto dei denti rovinato dalle carie

PECHINO – Un gel per ricostruire lo smalto dei denti rovinato dalla carie e dagli acidi, ovviando alla necessità di otturazioni. E’ quello messo a punto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Zhejiang, in Cina, guidati dal professor Ruikang Tang.

Gli studiosi hanno realizzato una sostanza a base di calcio e fosfato, gli stessi componenti naturali dello smalto dentale, che può essere applicata in bocca per stimolare una sorta di autoriparazione dei denti.

L’esperimento è stato condotto su dei denti umani rimossi dai pazienti e rovinati da acidi che sono stati ricoperti con questo gel e lasciati per 48 ore immersi in una soluzione liquida simile a quella presente in bocca.

Durante questo lasso temporale il gel ha stimolato la crescita del nuovo smalto. Il nuovo rivestimento dentale è 400 volte più sottile rispetto a uno smalto non danneggiato. Ma il gel può essere applicato più volte per portare a termine lo strato di ricostruzione.

I ricercatori adesso stanno testando il gel sui denti dei topi. Si dovrà capire se le sostanze chimiche contenute sono sicure. Solo in un secondo momento si potrà pensare a testare il prodotto sugli esseri umani. “E capire se è utile e funzionale nell’ambiente della bocca. Anche quando, cioè, le persone mangiano e bevono”, sottolinea Tang.

Fonti: Science Advances, New Scientist