ROMA – Le Regioni avrebbero le risorse per istituire la figura del ‘medico scolastico’. Lo ha affermato il ministro della Salute Giulia Grillo, la prima a proporre la misura, intervenendo a SkyTg24. “Ci sono bisogni emergenti fra gli adolescenti in cui servono figure diverse da genitori e insegnanti con cui confrontarsi – ha sottolineato Grillo -, e quindi stiamo ragionando sulla figura di un sanitario che possa aiutare giovani, e giovanissimi.

E’ un ragionamento che stiamo facendo, non è vero come dice qualcuno che non ci sono risorse, le risorse ci sono, io ho raggiunto un accordo importantissimo con le Regioni sul blocco assunzioni, già da quest’anno possono assumere personale, anche se la mia grande ambizione è aumentare le risorse. L’idea del medico scolastico c’è, ci sono delle esigenze che ci portano a immaginare questa figura”. (fonte Ansa)