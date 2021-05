Dall’inizio della pandemia molte persone hanno notato che i sogni sono diventati inquietanti: l’esperta Lauri Loewenberg, ha analizzato alcuni degli incubi più ricorrenti e spiegato il messaggio che invia il subconscio.

“Per quanto possano essere spaventosi, gli incubi fanno luce su qualcosa che non va, che abbiamo ignorato, gestito male o che in quale modo ci ha oppresso”, ha spiegato Loewenberg al Daily Mail. Ma quali sono i primi dieci incubi ricorrenti e cosa significano?

Gli incubi più ricorrenti durante la pandemia: serpenti, denti che cadono, tradimenti e… Ecco l’elenco

1. SERPENTI Sognare i rettili solitamente rappresenta una persona nociva presente nella propria vita. È molto probabile che abbia un atteggiamento scorretto che potrebbe danneggiare o in qualche modo si avverte come una minaccia.

2. DENTI CHE CADONO I sogni in cui ci si reca dal dentista spesso sono collegati a problemi di comunicazione nella vita reale. Un incubo in cui cadono i denti può simboleggiare qualcosa detta nel corso del giornata che vi siete lasciati scappare, ad esempio un segreto o riguardante una faccenda personale di un’altra persona. Parlare senza riflettere, senza filtro o dire cose di cui ci si pente immediatamente comporta questo tipo di sogno. Un altro elemento comune di questo sogno è come si appare senza denti. Ciò è legato alla preoccupazione di come gli altri potrebbero giudicare dopo essersi lasciati sfuggire realmente parole di troppo.

3. ESSERE INSEGUITI E’ un sogno che fa spesso chi scappa dai problemi anziché affrontarli a viso aperto. Il subconscio sta avvertendo che più a lungo saranno evitato e tanto più continueranno a causare dei problemi.

4. CADERE Solitamente si sogna di cadere quando nella vita reale ci si sente delusi da qualcuno o qualcosa. Quando i piani falliscono, qualcosa in cui si riponevano grandi speranze non funziona o ogni volta che qualcosa fa sentire abbattuti, si può sognare di cadere da una notevole altezza e precipitare verso l’ignoto. E’ un sogno ricorrente tra le persone che hanno problemi di disagio psichico, il corpo avverte che stanno per “cadere”, ad esempio, in un altro episodio depressivo.

5. MORIRE La morte è la fine della vita, ma nel sogno è semplicemente la fine di un capitolo, qualcosa che volge al termine o sta cambiando in modo significativo. Ad esempio, la fine di una relazione, un cambiamento nel lavoro o la prima volta che si scopre di aspettare un bambino. Momenti che cambiano la vita e che il subconscio equipara alla morte, la fine del vecchio IO. Sognare invece che muore un’altra persona è probabile indichi un cambiamento nella relazione affettiva. È comune sognare un bambino che muore quando raggiunge diverse fasi della vita: quando inizia a camminare, quando va a scuola, quando impara a guidare, quando si sposa e così via. I sogni che rappresentano la morte ci consentono di riconoscere i cambiamenti nella nostra vita in modo da poter eliminare ciò di cui non abbiamo più bisogno ed essere più aperti e disponibili al cambiamento.

Gli incubi più ricorrenti durante la pandemia: serpenti, denti che cadono, tradimenti e…

6. ANNEGARE Avere un incubo in cui si annega segnala che ci si sente sopraffatti dalle responsabilità, dai debiti o dalle emozioni. Come il sogno in cui si cade, c’è l’andare verso il basso sebbene in questo tipo di sogno ci sia un po’ più di controllo. E’ bene dunque prestare attenzione se si cerca di rimanere a galla o di raggiungere la superficie dell’acqua. Questa la domanda: quale lotta nella vita reale sembra simile a quella del sogno? Cosa vi occorrerebbe come zattera di salvataggio?

7. INSETTI Quando qualcosa o qualcuno ci infastidisce o ci “assilla”, nei sogni potrebbero manifestarsi gli insetti. Più l’incubo è inquietante o più grande è l’insetto, tanto più grande è il problema nella vita reale. Dall’inizio della pandemia, sognare gli insetti è diventato molto comune.

8. ESSERE TRADITI Se avete già sperimentato infedeltà in una relazione, sognarla nel presente indica che ci sono ancora livelli di insicurezza interiore che dovrebbero essere affrontati. Tuttavia, se l’infedeltà non è mai stata un problema e questo sogno sembra spuntare dal nulla, probabilmente vi sta avvisando che nella relazione potreste sentirvi come la ruota di scorta. Il partner potrebbe ad esempio, lavorare troppo, dedicare troppo del suo tempo libero al gioco, o forse la nascita di un figlio sta assorbendo l’attenzione che prima dedicava a voi. Di qualunque cosa si tratti, il subconscio la sta facendo emergere affinché con il partner possiate capire come recuperare il tempo perduto.

9. UCCIDERE UNA PERSONA Sognare di uccidere una persona, probabilmente segnala che vi state muovendo attivamente per cambiare o porre fine a qualcosa di negativo nella vita reale. Se di recente avete smesso di fumare, concluso una relazione o divorziato oppure avete iniziato una dieta e state perdendo peso, è probabile che facciate questo tipo di sogno.

10. PERDERSI Questo sogno è spesso causato dall’indecisione o dall’incertezza presente nella vita reale e dall’idea di non sapere “quale direzione” prendere per raggiungere un obiettivo. Tendiamo a dire “mi sono perso” quando non riusciamo a capire la direzione da imboccare o quando cerchiamo di tenere il passo in una conversazione confusa. (Fonte: Daily Mail)