LONDRA – Nel Regno Unito, nel giro di due o tre anni, il pap test sarà sostituito da un kit per l’esame delle urine da eseguire a casa e secondo gli scienziati potrebbe aumentare la possibilità di diagnosticare tempestivamente il cancro della cervice e salvare vite umane.

Il tumore al collo dell’utero ha notoriamente alti tassi di mortalità ma lo screening ha raggiunto il picco dopo la morte dell’ex star dei reality TV Jade Goody a soli 28 anni. Tutte le donne di età compresa tra i 24 e 64 anni sono state invitate dal SSN britannico a effettuare il pap test attraverso il quale è possibile controllare la cervice.

Per il test viene raccolto un piccolo campione di cellule dal collo dell’utero, è velocissimo e indolore, ma molte donne preferiscono eseguire le analisi a casa e non in ambulatorio, il che sarebbe in parte responsabile della bassa diffusione. Lo screening previene migliaia di decessi per cancro alla cervice ogni anno, ma molti potrebbero essere prevenuti.

Il nuovo test rileva un cambiamento chimico nelle urine chiamato metilazione del Dna. Può evidenziare i segni delle quattro versioni del papillomavirus umano (HPV) che probabilmente portano al cancro. Sembra sia accurato al 100% nel rilevare il carcinoma della cervice invasivo, e preciso al 93% nel rilevare il pre-cancro nelle donne.

In futuro, l’autocampionamento potrebbe diventare il metodo standard per tutti i test di screening.

Fonte: Mirror