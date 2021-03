Gran Bretagna, ieri 17 morti di Covid. Erano arrivati a 1.500 al giorno. Di mezzo, tra le due cifre, ci sono 28 milioni di vaccinazioni. La Gran Bretagna ha vaccinato in massa e in fretta, proprio senza se e senza ma. Ed ora può dirsi non certo Covid free ma in evidente e tangibile via di guarigione. Tre mesi di lockdown e 28 milioni di vaccinazioni consentono alla Gran Bretagna di riaprire, almeno un po’, ad aprile. La riapertura del paese sarà progressiva, appuntamento e traguardo per una riapertura massiccia di movimenti e attività fissati a fine giugno.

Germania, aprile di chiusure. Lockdown duro a Pasqua

Germania, di ieri l’annuncio che le chiusure di attività e movimenti si allungano almeno fino al 18 di aprile. E che i giorni intorno alla Pasqua saranno, dovrebbero essere per salute pubblica, di lockdown come in Italia lo scorso marzo-aprile, cioè fermi ciascuno in casa propria. La Germania rispetto alla Gran Bretagna è indietro di un lockdown. Ma soprattutto è indietro nella campagna di vaccinazione. Germania al momento poco o nulla vaccinata non può che chiudere, chiudere, chiudere e vaccinare.

Paese vaccinato apre, paese non vaccinato chiude. Ma Italia cerca terza via

Semplice ed evidente: paese vaccinato apre, paese vaccinato chiude. L’Italia? L’Italia aspetta di aprire al più presto, in fretta, anche subito dopo Pasqua. Anzi lamenta la Pasqua semi chiusa. Perché è un paese vaccinato, come la Gran Bretagna? Tutt’altro. L’Italia è un paese al momento poco, pochissimo vaccinato. Come la Germania. Non solo: l’Italia non si è sottoposta a plurimi e prolungati lockdown come Gran Bretagna e anche Germania e Francia.

Noi ne abbiamo fatto uno prolungato e stringente l’anno scorso, poi i lockdown sono stati tali solo e soltanto sui giornali, in tv, nelle chiacchiere e malumori delle categorie del commercio, nella percezione (che non è la realtà). In Italia limitazioni dei movimenti e delle attività, non lockdown. E al momento tra il 5 e il 10 per cento della popolazione vaccinata, un quarto delle vaccinazioni in Gran Bretagna. Con tutta evidenza cerchiamo una terza via, quella dello sconto e del favore. Per ora Covid sembra insensibile alla gentile richiesta.