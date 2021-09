Green Pass obbligatorio perché? Si prenda la mortalità media in Italia nel triennio 2016-2019, nei tre anni prima della pandemia. Poi si rapporti il numero dei decessi in Italia nel marzo 2020 con questa media. Si otterrà il risultato di un incremento delle morti registrate pari al 49,6 per cento. A marzo 2020 in Italia si moriva il 49,6% in più di quanto non accadeva nel triennio precedente, a marzo 2020 dunque quasi il 50 per cento di morti in più della media dei tre anni precedenti.

Marzo e poi Novembre 2020

Sempre in rapporto alla media dei decessi nel triennio 2016-2019, Eurostat ha calcolato l’incremento della mortalità in Italia nel 2020, incremento che era a marzo del 49,6%. A Novembre l’incremento era ancora maggiore: più 51 per cento di morti rispetto alla media dei tre anni precedenti. Prima ondata della pandemia a marzo ha aumentato il numero dei morti del 49 per cento, seconda ondata li ha aumentati del 51 per cento.

Luglio 2021

Sempre lo stesso metodo di calcolo e sempre in rapporto alla mortalità media nel triennio 2016-2019 mostra come a luglio 2021 l’incremento di mortalità crolla dal più 49 o più 51 (rispettivamente di marzo e novembre 2020) a un ben più modesto più 2,9 per cento.

La differenza: i vaccini

Quale la differenza tra il 2020 e il 2021 in materia di pandemia e Covid? Una e non certo piccola: i vaccini e la relativa progressiva vaccinazione della popolazione. Con i vaccini e quindi con crescenti quote di popolazione vaccinata i morti in più calano dal 50 al 3 per cento. Quando c’era il Covid e non c’erano i vaccinati Covid ne ammazzava cinquanta, quando Covid c’è ancora ma ci sono i vaccinati Covid ne ammazza tre.

Green Pass obbligatorio ecco perché

Il perché di fondo del Green Pass obbligatorio è in questa macroscopica differenza di morti da Covid. Green Pass attesta vaccinazione, vaccinazione riduce a minimi termini la mortalità da Covid. Green Pass obbligatorio è la garanzia che di Covid si continuerà a morire relativamente poco e sempre meno. In più Green Pass obbligatorio vuol dire tutto aperto, dalle scuole ai negozi, dagli uffici alle fabbriche, dai trasporti ai ristoranti. Cioè sopravvivenza economica.

Green Pass è la forma di un patto, l’attestato dell’adesione individuale ad un patto collettivo che garantisce l’abbattimento delle morti per Covid e la vita delle attività economiche. C’è chi rivendica la libertà di non aderire a questo patto sociale. Può farlo, libero di chiamarsi fuori. Dal patto e quindi dai luoghi della socialità: scuole, negozi, ristoranti, bar, uffici, fabbriche…