Ormai la corsa al vaccino anti Covid è diventata una “guerra”. Pfizer rilancia: “Il nostro è efficace al 95%”. Moderna al 94,5%. Alla fine vincerà quello cinese?

Guerra a colpi di percentuali per sapere quale dei vaccini anti Covid sarà il più efficace e quindi il più venduto. Pfizer e Moderna dagli Usa rilanciano, ma se si inserisse la Cina? La Pfizer infatti ha annunciato che i test finali sul suo vaccino anti-cornavirus danno un’efficacia al 95%.

Un annuncio fatto appena due giorni dopo quello di Moderna che lunedì aveva detto che il suo vaccino era efficace al 94,5%. Oggi Pfizer rilancia dello 0,5… La settimana scorsa il gigante farmaceutico e l’azienda partner BioNTech avevano pubblicato i risultati dei primi test basati sui primi 94 volontari affetti da Covid-19 e l’efficacia era risultata pari al 90%.

Ma i dati di oggi, efficacia al 95%, si basano su altri 170 casi di coronavirus esaminati. Il vaccino è stato testato 43.500 persone in sei Paesi e al momento non sembrano esserci timori per la sicurezza.

Vaccini? E se alla fine la spuntasse proprio quello cinese?

Tra Moderna e Pfizer c’è infatti anche il CoronaVac, il vaccino sperimentale contro il Covid-19 prodotto dalla cinese Sinovac E’ sicuro e induce una alta risposta immunitaria, secondo dati preliminari dei test di fase 1 e 2 pubblicati dalla rivista The Lancet Infectious Diseases.

Lo studio si riferisce a test clinici condotti in Cina nei mesi di aprile e maggio scorsi su 774 volontari sani tra i 18 ed i 59 anni di età. La fase 3 di sperimentazione del CoronaVac viene condotta in Brasile in collaborazione con l’Istituto Butantan. Poi c’è anche lo Sputnik, il vaccino russo… Chi la spunterà. (Fonte Ansa).