( Nota: in questo articolo si parla di un abuso di cibo occasionale, non una regolare abitudine alle abbuffate, che potrebbe essere segno di un problema alimentare più serio. Per qualsiasi informazione, fai sempre riferimento a uno specialista. Per leggere ulteriori informazioni sui disturbi alimentari, visita la pagina dell’AIDAP).

Cosa fare se hai mangiato troppo?

L’eccesso di cibo può essere scoraggiante, soprattutto se hai appena iniziato a vedere progressi sulla bilancia. Ma può capitare a tutti e questo non significa che non possiamo correre ai ripari. Segui questi tre passaggi per tornare in carreggiata senza sensi di colpa.

Esegui il controllo del danno emotivo

L’eccesso di cibo può farti stare male. Senso di colpa, vergogna, inutilità e disgusto possono essere reazioni istintive in seguito. Non cadere in tentazione di scoraggiarti. Non puoi cambiare il passato o lasciare che questo ti definisca. Ecco alcuni suggerimenti per reagire in modo sano.

Riformula la situazione. Il fatto che tu per una volta abbia mangiato troppo non bloccherà i tuoi progressi. Il tuo peso è influenzato da quanto mangi in media per un lungo periodo di tempo. Pensa a questo episodio come a un’opportunità di apprendimento e usalo per correggere la rotta in futuro.

Distogli la mente dal tuo umore. Ti senti triste e scoraggiato? Chiama un caro amico e pianifica qualcosa di divertente che non riguardi il cibo. Ora è il momento di distrarti con un hobby che ami ( yoga, per esempio?). Punti bonus se si tratta di esercizi leggeri.

Non pesarti. L'eccesso di cibo potrebbe essere un duro colpo, soprattutto se la tua autostima è legata al tuo peso. Fatti un favore e stai lontano dalla bilancia per ora. Un eccesso di peso sulla bilancia potrebbe farti scoraggiare eccessivamente, quando in realtà potrebbe trattarsi solo di liquidi e ritenzione idrica.

Scegli un piano nutrizionale di riserva

Quindi, hai mangiato una pizza super farcita, i fritti e anche il dolce. Ora, tutte le calorie in eccesso, i grassi, i carboidrati raffinati e il sale possono farti sentire gonfio e stanco. Dopo aver affrontato gli ostacoli emotivi, concentra i tuoi sforzi su un’alimentazione sana. Riacquistando il controllo sulle tue scelte alimentari, è più probabile che ti sentirai più in controllo della tua vita, compresi i problemi che potrebbero causarti stress. Non c’è una risposta su come farlo, ma qui ci sono alcune opzioni che puoi provare.

Tornare alle abitudini sane il prima possibile. In altre parole, riprendi una dieta adeguatamente proporzionata ed equilibrata. Un avvertimento: se hai consumato una tonnellata di zucchero e carboidrati raffinati durante la tua abbuffata, potresti dover combattere con più voglie la mattina successiva. Ciò è probabilmente dovuto alla natura zuccherina e ad alto indice glicemico degli alimenti che è probabile che mangi troppo, che può aumentare la glicemia e stimolare la fame.

Focus su liquidi e fibra. Se sei come me, ti verrà un po' la nausea pensando ai cibi di cui hai abusato il giorno prima. Ma un'insalata fresca o un frullato di frutta e verdura suona come pura felicità. Quindi andiamo avanti, torniamo sul carro il prima possibile e disintossica il corpo da quelle tossine. Il modo migliore per farlo è riprendere una dieta ricca di fibre; pensa a frutta, verdura e acqua. La combinazione di liquidi e fibre rende la digestione più efficiente.

Incorporare alcune proteine ​​magre e grassi sani. Le proteine ​​ti aiutano a sentirti pieno, il che ti aiuterà a evitare un'altra sessione di eccesso di cibo.

Prova un reset non ingannevole. A seconda di quanto hai mangiato troppo, potresti voler programmare circa due o tre giorni per recuperare. Torna in carreggiata scegliendo pasti semplici a base di frutta, verdura e grassi sani.

Ricominciare ad allenarsi

Ovviamente, un esercizio intenso a stomaco pieno è sconsigliato, quindi concediti un giorno per digerire prima di ricominciare ad allenarti duramente. Non vuoi smettere l’attività? Fai una passeggiata veloce, oppure sali e scendi le scale più volte. Anche se non sei ancora pronto per sudare, qualche esercizio leggero migliorerà il tuo umore e ti impedirà di rimuginare su quello che è successo.

Quindi aumenta l’intensità dei tuoi allenamenti quando sei pronto. La chiave è che ti devi allenare per essere più sano e più in forma, non per poter mangiare di più.

Come smettere di mangiare troppo e in modo ossessivo

Accetta il fatto che potresti mangiare troppo di nuovo. Quindi lavora sui modi in cui puoi proteggerti.