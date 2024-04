I 4 inestetismi più comuni e odiati dalle donne: cause e rimedi

Gli inestetismi del corpo sono tutte quelle imperfezioni che possono manifestarsi sulla pelle del viso e non solo. Parliamo di piccoli nemici estetici – non per forza permanenti, ma che possono anche sparire nel giro di poco tempo – che hanno il potere di causare disagio e problemi di insicurezza in chi deve fronteggiarli.

In particolare, sono quattro gli inestetismi più odiati dalle donne. La buona notizia? Per molti di questi ci sono degli efficaci rimedi.

La cellulite

Tra gli inestetismi più odiati dalle donne non può mancare la cellulite. Si tratta di una delle imperfezioni più comuni che causa la comparsa della pelle a buccia d’arancia, specie su cosce e glutei.

A differenza di quanto si possa pensare, non colpisce solo le donne più formose, ma anche quelle più esili. A cosa è dovuta? Fra le cause possono esserci fattori genetici e ormonali, ma anche dieta disordinata, sedentarietà e stress.

Prevenire la cellulite e combatterla in ogni caso si può: basta essere costanti nell’utilizzare creme e trattamenti per inestetismi del corpo mirati a questo problema. Ci vorrà sicuramente tempo e costanza, ma i risultati sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Le rughe

La diminuzione di produzione di collagene ed elastina inevitabilmente, con il passare del tempo, può far perdere elasticità e tonicità alla pelle, soprattutto quella del viso. I primi segni del tempo potrebbero iniziare a comparire sin dai 20 anni, per poi accentuarsi con l’età.

Per questo motivo tantissime donne cercano di prevenire l’invecchiamento e combatterlo tempestivamente, cominciando ad applicare prodotti anti-age specifici, come quelli proposti da Eco Bio Boutique, sin da giovanissime. Una buona skincare è infatti la migliore arma per combattere e mitigare questo inestetismo.

Le smagliature

Le smagliature non sono altro che una sorta di cicatrici sulla pelle, causate dal cedimento della cute. Possono presentarsi in seguito a variazioni importanti e rapide del peso corporeo (a causa di un dimagrimento drastico o di una gravidanza, per esempio), o durante periodi di forte stress.

Si manifestano per lo più su cosce, glutei, addome, ma anche sul seno, e possono essere singole o multiple. Anche in questo caso si possono trattare con creme e prodotti specifici.

La ritenzione idrica

Infine, la ritenzione idrica è un’altra delle croci di molte donne. Si tratta di un inestetismo causato dal ristagno di liquidi, che provocano gonfiore e pesantezza in tutte le aree del corpo colpite. Può essere causata da cattiva alimentazione, problemi ormonali, sovrappeso, fumo o da diverse patologie.

In questo caso, per combattere la ritenzione idrica potrebbe essere d’aiuto seguire una dieta a basso contenuto di sale, praticare attività fisica, migliorare l’alimentazione e idratarsi correttamente bevendo molta acqua.

Nonostante per la maggior parte delle imperfezioni ci siano sicuramente rimedi, è bene ricordare che la prima cosa da fare per stare bene con sé stessi è curare la propria autostima e accettare di non essere perfetti. In fondo, nessuno lo è davvero, ed essere consapevoli di questo è il primo passo per vestire al meglio la propria pelle e prendersene