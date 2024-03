Un nuovo studio suggerisce che i dolcificanti a basso o nullo contenuto calorico possono aiutare a perdere peso senza aumentare il rischio di diabete o malattie cardiache. Lo studio, durato un anno, ha rilevato che gli adulti che utilizzavano dolcificanti avevano una maggiore soddisfazione alimentare, un miglioramento dell’umore e una riduzione del desiderio di cibi dolci. La ricerca, che verrà presentata all’annuale Congresso europeo sull’obesità (ECO) dal 14 al 16 maggio 2024 a Venezia, in Italia, indica che la gestione del peso è continuata per almeno un anno

Lo studio

Il progetto, chiamato SWEET, getta luce su una possibile soluzione per il mantenimento del peso dopo una rapida perdita di peso. Lo studio, condotto su un campione significativo di adulti in sovrappeso o obesi, ha analizzato l’efficacia dei dolcificanti a basso o nullo contenuto calorico nell’aiutare le persone a gestire il loro peso corporeo nel lungo periodo.

I risultati sono stati sorprendenti: coloro che hanno utilizzato dolcificanti hanno riportato una maggiore soddisfazione alimentare, un miglioramento dell’umore e una riduzione del desiderio di cibi dolci rispetto a coloro che non li hanno utilizzati. Inoltre, non sono emerse differenze significative nei marcatori del diabete e delle malattie cardiache tra i due gruppi, suggerendo che l’uso di dolcificanti potrebbe essere una strategia efficace per il controllo del peso senza compromettere la salute metabolica.

Lo studio ha coinvolto 341 adulti e 38 bambini in sovrappeso provenienti da diversi paesi europei. Dopo due mesi di dieta ipocalorica per favorire la perdita di peso, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Il primo gruppo ha continuato a utilizzare dolcificanti come parte di una dieta sana a basso contenuto di zuccheri, mentre il secondo gruppo ha evitato l’uso di dolcificanti, ma ha seguito la stessa dieta sana.

I risultati hanno dimostrato che coloro che hanno utilizzato dolcificanti hanno mantenuto una maggiore soddisfazione alimentare e un umore più positivo nel corso del tempo, oltre a una leggera tendenza verso un mantenimento del peso migliore rispetto al gruppo che ha evitato i dolcificanti.

Considerazioni degli esperti

Nonostante i risultati promettenti, è importante notare che ci sono ancora dubbi sulla sicurezza a lungo termine degli edulcoranti e sul loro impatto sulla salute umana. Mentre alcuni studi hanno suggerito che l’uso moderato di dolcificanti può essere sicuro e persino vantaggioso per la gestione del peso, altri hanno sollevato preoccupazioni riguardo al potenziale impatto negativo sulla salute metabolica e cardiovascolare.

In definitiva, l’uso di dolcificanti come strumento per la perdita di peso e il mantenimento del peso è un argomento complesso che richiede ulteriori ricerche e valutazioni. Tuttavia, i risultati dello studio SWEET offrono una prospettiva interessante e suggeriscono che l’uso moderato di dolcificanti potrebbe essere una strategia utile per coloro che cercano di gestire il proprio peso corporeo senza compromettere la salute metabolica.

Come sempre, è consigliabile consultare un professionista della salute o un nutrizionista prima di apportare modifiche significative alla propria dieta o al proprio regime alimentare. Con una comprensione approfondita dei benefici e dei potenziali rischi associati all’uso di dolcificanti, è possibile adottare decisioni informate e sviluppare strategie personalizzate per raggiungere e mantenere un peso corporeo sano nel lungo periodo.