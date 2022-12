L’articolo scientifico pubblicato su The American Journal of Medicine e realizzato da un gruppo di ricerca canadese sembra quasi uno scherzo. Secondo quanto avrebbero rilevato gli studiosi infatti, le persone che non si sono vaccinate contro il Covid hanno molte più probabilità di essere vittime di un incidente stradale. Lo studio ha esaminato i registri di oltre 11 milioni di adulti dell’estate 2021. Da qui è emerso che il 16% dei quali non aveva ricevuto il vaccino. Ebbene secondo i ricercatori, il 72% dei non vaccinati ha maggiori probabilità di essere coinvolto in un grave incidente stradale, rispetto ai vaccinati.

Stesso rischio chi soffre di apnea nottura e chi abusa con l’alcol

La ricerca sostiene che corrono lo stesso rischio le persone con apnea notturna e chi abusa con l’alcol. La tesi appare piuttosto fantasiosa. I dati però la renderebbero crddibile. Gli studiosi spiegano la correlazione tra il vaccino da Covid ed il rischio di fare un incidente in questo modo. Le persone che si oppongono alle raccomandazioni sulla salute pubblica potrebbero trascurare le linee guida di base sulla sicurezza stradale, perché sono persone che non amano le regole. Si tratta di persone che provano sfiducia nel Governo credendo nella libertà individuale. Persone che hanno idee sbagliate anche sui rischi quotidiani. E ancora: si tratta di persone che mancano di risorse intellettive o che hanno convinzioni troppo personali.

Le compagnie di assicurazioni potrebbero comportarsi di conseguenza

Ora i medici di base dovrebbero cominciare ad impegnarsi nel fare da consulenti sui rischi connessi al traffico. E le compagnie di assicurazione potrebbero scegliere di modificare le polizze basandosi sui dati di vaccinazione. Sembra una ricerca isolata e invece non è così. In passato, i ricercatori hanno esaminato il legame tra comportamento e stato di vaccinazione scoprendo che esiste una correlazione tra la guida rischiosa e l’aver saltato il vaccino antinfluenzale.