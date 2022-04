I nuovi sintomi del Covid: dal respiro corto, alla perdita di appetito... L'elenco

All’elenco ufficiale del SSN britannico sui sintomi del Covid ne sono stati aggiunti altre nove. A distanza di più di due anni dall’inizio della pandemia, l’elenco dei possibili sintomi che indicano un contagio è stato ampliato. Secondo quanto riferisce il SUN, in precedenza la febbre alta, una nuova tosse continua e una perdita o un cambiamento dell’olfatto e del gusto potevano segnalare il Covid. Ma ora, oltre ai tre sopra elencati, sono presenti altri sintomi rivelatori.

L’elenco dei nuovi sintomi del Covid

Questi i nuovi sintomi riscontrati:

Respiro corto

Stanchezza o spossatezza

Dolori diffusi al corpo

Mal di testa

Mal di gola

Naso chiuso o che cola

Perdita di appetito

Diarrea

Sensazione di malessere o essere malati

Il sito web del SSN afferma: “I sintomi sono molto simili a quelli di raffreddore e influenza”. La variante più lieve di Omicron ha provocato milioni di contagi e le persone hanno sofferto di sintomi diversi rispetto ai precedenti ceppi.

Secondo l’app ZOE di tracciamento Covid, le persone che hanno contratto la variante potrebbero avvertire ronzio alle orecchie, insoliti dolori articolari e confusione mentale. In precedenza, chiunque mostrasse qualsiasi sintomo era esortato a fare il tampone il prima possibile.

Covid e vaccino

Ma il governo britannico attualmente invita chiunque ritenga di essere infetto a rimanere a casa ed evitare il contatto con altre persone. Fortunatamente il vaccino ha interrotto il legame tra i contagi e le forme gravi. Secondo i ministri britannici ciò significa che il virus può essere curato come qualsiasi altra malattia respiratoria. Nel Regno Unito l’aumento delle infezioni è in gran parte dovuto a BA.2, la sottovariante di Omicron, che è molto più efficace nell’aggirare l’immunità e si diffonde più velocemente. Tuttavia non ha causato un significativo aumento dei ricoveri in ospedale. Nella maggior parte dei casi le persone dopo il contagio guariscono dopo alcuni giorni trascorsi in casa mentre altre sono asintomatiche.