Il cacao come alleato per la salute del cuore. Un nuovo meta-studio, che ha analizzato numerosi studi randomizzati e controllati, ha evidenziato che il consumo di estratto di cacao o cioccolato fondente può ridurre diversi fattori di rischio cardiovascolare, come la pressione sanguigna, il colesterolo cattivo (LDL) e i livelli di zucchero nel sangue, senza però influenzare significativamente il peso corporeo o un importante biomarcatore del diabete, l’HbA1c.

Benefici cardiovascolari del cacao

Il cacao è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, grazie alla presenza di composti polifenolici come i flavanoli. Questi composti possono supportare la salute cardiovascolare in vari modi. Ad esempio, il cacao è ricco di catechine e di epicatechina, un flavonoide che contribuisce a mantenere alti i livelli di ossido nitrico nel corpo, un composto che aiuta a dilatare i vasi sanguigni e migliorare il flusso sanguigno. Questo può risultare in una riduzione della pressione sanguigna, sia sistolica che diastolica.

Il meta-studio

Il recente meta-studio ha analizzato 31 studi randomizzati e controllati che hanno monitorato i fattori di rischio cardiovascolare in un totale di 1.986 partecipanti. Di questi, 1.110 hanno consumato estratto di cacao o cioccolato fondente con un contenuto di cacao pari o superiore al 70% per almeno quattro settimane, mentre 876 partecipanti nel gruppo di controllo hanno consumato placebo o cioccolato bianco o al latte con meno del 70% di cacao. I partecipanti avevano tutti almeno 18 anni, e molti di loro presentavano condizioni di salute come sindrome metabolica, dislipidemia, preipertensione o ipertensione, eccesso di peso, diabete di tipo 2 o resistenza all’insulina.

L’analisi ha rivelato, in media, una riduzione di 8,35 mg/dl del colesterolo totale, una riduzione di 9,47 mg/dl del colesterolo LDL, una riduzione di 4,91 mg/dl della glicemia a digiuno, una riduzione di 2,52 mmHg della pressione arteriosa sistolica e un abbassamento di 1,58 mmHg della pressione arteriosa diastolica. Tuttavia, non sono stati osservati effetti significativi sul peso corporeo, sull’indice di massa corporea (BMI), sulla circonferenza della vita, sui trigliceridi, sul colesterolo HDL (buono) e sull’HbA1c.

Importanza della dieta per la salute del cuore

La dieta è un fattore chiave nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’American Heart Association sottolinea l’importanza di una vita di buona alimentazione come difesa contro i problemi cardiaci.

C’è un crescente interesse nell’identificare cibi particolarmente salutari per il cuore, e il cacao è uno di questi grazie ai suoi composti benefici. Il cacao, infatti, è una buona fonte di flavonoidi che possono supportare la salute del cuore e dei vasi sanguigni. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che una dieta complessivamente sana è più efficace nel ridurre le malattie cardiovascolari rispetto al consumo di un singolo alimento.

Consigli degli esperti

Michelle Routhenstein, dietista di cardiologia preventiva, ha affermato che il cacao è una buona fonte di catechine e altri composti polifenolici noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questi composti possono supportare la salute cardiovascolare. Jayne Morgan, cardiologo, ha aggiunto che altri alimenti salutari per il cuore includono pesce grasso, olio d’oliva, noci, frutti di bosco, fagioli, verdure a foglia verde e cereali integrali.

Una dieta varia e sufficientemente nutriente che includa frutta, verdura, pesce grasso, noci, proteine magre e cereali integrali fornisce una gamma più ampia di nutrienti e composti protettivi contro le malattie cardiovascolari. È importante considerare il cacao come parte di una dieta più ampia e salutare per il cuore piuttosto che come una misura protettiva a sé stante contro le malattie cardiovascolari.

Per chi è goloso, gustare un quadrato di cioccolato fondente al 70% con frutti di bosco o aggiungere cacao in polvere in una bevanda calda può essere una coccola serale soddisfacente e attenta alla salute. Tuttavia, il consumo eccessivo di cioccolato, compreso il cioccolato fondente, può portare a un’elevata assunzione di zuccheri e grassi saturi, che possono avere un impatto negativo sulla salute del cuore.

Considerazioni per le donne in gravidanza

Durante la gravidanza, è importante prestare attenzione al consumo di cioccolato. Sebbene alcune ricerche suggeriscano potenziali benefici con moderazione, le donne incinte dovrebbero prestare particolare attenzione allo zucchero aggiunto al cioccolato e al contenuto di caffeina. Anche una riduzione di 2,52 mmHg della pressione sanguigna sistolica e di 1,58 mmHg della pressione sanguigna diastolica è positiva, ma la quantità di cacao consumata dai partecipanti agli studi variava ampiamente, da 1,4 g al giorno a 50 g al giorno, e le fonti di cacao erano diverse, dalle bevande alle barrette alle caramelle, con quantità variabili di altri ingredienti come latte e zucchero.

Influenze sulla salute generale

È importante notare che la disponibilità di epicatechina nei prodotti a base di cacao può essere influenzata dalle condizioni di lavorazione e conservazione, poiché è sensibile al calore e può degradarsi se non maneggiata con cura durante la produzione. Il meta-studio non ha rilevato alcun effetto del cacao su un marcatore del diabete, l’HbA1c, sebbene sembrasse fornire un benefico calo della glicemia. Il miglioramento della glicemia è un riflesso del livello di controllo del diabete e della glicemia nel corpo. Livelli elevati e persistenti di glucosio nel sangue possono danneggiare i vasi sanguigni del cuore e di altre parti del corpo, portando a malattie vascolari periferiche.

Considerazioni sul diabete

Per quanto riguarda l’HbA1c, sono necessari studi a più lungo termine per trarre conclusioni sul cacao e sul diabete. Il diabete è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari poiché aumenta il rischio di sviluppo aterosclerotico che aumenta il rischio di infarto. Inoltre, il diabete è associato all’infiammazione cronica, un fattore di rischio cardiaco, nonché all’obesità. In sintesi, il cacao può avere benefici significativi sulla salute cardiovascolare, ma è importante consumarlo come parte di una dieta equilibrata e sana. La moderazione è la chiave, e una dieta complessivamente sana rimane il modo più efficace per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Alimenti salutari per il cuore

Oltre al cacao, esistono molti altri alimenti che possono contribuire alla salute del cuore. La dieta gioca un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, e l’OMS raccomanda una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura, cereali integrali, pesce grasso, noci e oli sani come l’olio extravergine d’oliva. Alcuni degli alimenti più benefici per il cuore includono:

Pesce grasso : Ricco di acidi grassi omega-3, che riducono l’infiammazione e migliorano la salute del cuore.

: Ricco di acidi grassi omega-3, che riducono l’infiammazione e migliorano la salute del cuore. Olio d’oliva : Una fonte di grassi monoinsaturi che possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL.

: Una fonte di grassi monoinsaturi che possono aiutare a ridurre il colesterolo LDL. Noci e semi : Ricchi di grassi sani, fibre e proteine che possono migliorare il profilo lipidico.

: Ricchi di grassi sani, fibre e proteine che possono migliorare il profilo lipidico. Frutti di bosco : Contengono antiossidanti che proteggono le cellule dai danni ossidativi.

: Contengono antiossidanti che proteggono le cellule dai danni ossidativi. Verdure a foglia verde: Ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che supportano la salute cardiovascolare.

Il cacao in una dieta bilanciata

Mentre il cacao offre molti benefici per la salute del cuore, è importante considerarlo come parte di una dieta equilibrata e sana. Consumare cioccolato fondente con moderazione può essere un’aggiunta gustosa e salutare alla dieta, ma non dovrebbe essere l’unico focus. È essenziale mantenere una dieta varia e nutriente che includa una vasta gamma di alimenti benefici per il cuore.