“Il Covid si indebolirà e diventerà un comune raffreddore“: è quanto sostiene Sarah Gilbert, la scienziata che ha sviluppato il vaccino dell’azienda anglo-svedese AstraZeneca.

Secondo quanto riportato dal Sun, la scienziata afferma che è improbabile che il Covid possa mutare in una variante letale o più virulenta. Diventerà come gli altri comuni coronavirus in circolazione.

Sarah Gilbert, docente di vaccinologia all’Università di Oxford e co-fondatrice di Vaccitech, alla Royal Society of Medicine ha spiegato: “Viviamo già con quattro diversi coronavirus umani a cui non pensiamo mai molto e alla fine Sars-CoV-2 diventerà uno di quelli. È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per arrivarci e nel frattempo quali misure attuare per gestirlo. Non c’è motivo di pensare che avremo una versione più virulenta di Sars-CoV-2″.

Gilbert: “Vaccinazione chiave per contenere future pandemie”

La scienziata ha inoltre affermato che la vaccinazione è la chiave per contenere future, eventuali pandemie e la preparazione per la prossima è vitale affinché le epidemie “non si diffondano in più Paesi. Dobbiamo essere in grado di reagire alle epidemie non appena vengono identificate. Vaccinare la popolazione locale, contenere l’epidemia e bloccarla”.

Sarah Gilbert ha anche sottolineato che un vaccino sarebbe costato “100 milioni di sterline in meno” rispetto ai “miliardi e miliardi” spesi per far fronte a una pandemia. “Essere preparati ci farà risparmiare denaro”, ha concluso Gilbert.