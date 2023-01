Il farmaco che riporta in vita i ricordi persi a causa della mancanza di sonno (foto Ansa)

Forse un giorno riusciremo a ricordare ciò che abbiamo dimenticato a causa della mancanza di sonno.

Le informazioni nascoste nell’ippocampo possono infatti essere resi di nuovo accessibili, almeno nei topi, con una stimolazione basata su impulsi di luce ma anche con un farmaco per l’asma. Questa la scoperta di un team di ricercatori dell’Università di Groningen (Olanda), pubblicata sulla rivista Current Biology.

Lo studio

Il team guidato da Robbert Havekes, professore associato di neuroscienze, ha esaminato se l’amnesia a seguito della privazione del sonno era il risultato della perdita di informazioni o della difficoltà a recuperarle. Con tecniche genetiche, ha stimolato, in alcuni topi, la produzione di una proteina sensibile alla luce nei neuroni dell’ippocampo, cellule cerebrali in cui sono archiviate informazioni.

A questi topi è stato assegnato un compito di apprendimento spaziale, ovvero dovevano imparare la posizione di alcuni oggetti e poi eseguire lo stesso compito giorni dopo, ma con un oggetto messo in una posizione nuova. I topi che erano stati privati del sonno prima della sessione iniziale non sono riusciti a rilevare questo cambiamento spaziale, il che suggerisce che non ricordavano le posizioni degli oggetti originali. Tuttavia, dopo aver riattivato con la luce i neuroni dell’ippocampo che avevano immagazzinato queste informazioni, sono stati messi nuovamente di fronte al compito e stavolta sono riusciti a ricordare le posizioni originali. Il percorso molecolare aperto durante la riattivazione è puntato anche da un farmaco usato da pazienti con asma o BPCO.

“Quando, poco prima del secondo test, abbiamo dato roflumilast ai topi che erano stati addestrati mentre erano privati del sonno, questi hanno ricordato, esattamente come è successo, come quando abbiamo utilizzato la stimolazione diretta dei neuroni”, afferma Haveke. Pertanto, conclude potrebbe essere possibile con roflumilast, riattivare ricordi specifici nelle persone con problemi di memoria indotti dall’età, come si è fatto nei topi.