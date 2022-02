Il pene può ridursi nel tempo di circa 2 centimetri, tutte le cause: età, fumo, farmaci, Covid...

Per gli uomini non è una buona notizia: per vari motivi le dimensioni del pene potrebbero ridursi di circa circa 2 centimetri. In alcuni casi non è nulla di preoccupante ma in altri potrebbe essere l’effetto collaterale di una malattia grave o fonte di costante imbarazzo.

È importante ricordare che per un pene non esiste una dimensione o forma “normale”. Ognuno è diverso. La maggior parte dei peni, non in erezione, sono lunghi circa 9 cm ma rientra nella normalità che siano più corti o più lunghi di queste dimensioni.

Da una ricerca è emerso che la dimensione media del pene eretto varia da circa 13 cm a 18 cm.

Pene può ridursi di due centimetri, quali sono le cause?

Ma quali sono i motivi che contribuiscono alla riduzione delle dimensioni del pene?

1. L’avanzare dell’età

E’ probabile che invecchiando il pene cambi, com’è d’altra parte per il resto del corpo. Fa parte del processo e a meno che un uomo sia preoccupato per il funzionamento del pene, non sono necessarie cure mediche.

A una certà età il pene può sembrare più piccolo perché è più difficile ottenere un’erezione (anche se non accade a tutti gli uomini).

Nel tempo, infatti, possono verificarsi processi fisiologicamente dei fibrotici involutivi che interessano i corpi cavernosi del pene e comportano una perdita o riduzione della loro elasticità. Tale fenomeno si osserva più frequentemente nei pazienti diabetici.

A rimpicciolirsi non è solo il pene: è probabile che anche i testicoli diventino leggermente più piccoli.

A causa della perdita di elasticità della pelle, potrebbero abbassarsi.

2. Fumare

Secondo Medical News Today, in una sigaretta sono presenti delle tossine che danneggiano i vasi sanguigni dell’organo maschile. Ciò non solo significa che le cellule muscolari del pene potrebbero indebolirsi ma anche comportare difficoltà nella camera da letto, ovvero ad avere un’erezione.

Con le erezioni ridotte, il pene non si allunga regolarmente e nel tempo ciò può portare a una riduzione delle dimensioni.

Un segnale che il pene è sano? Svegliarsi con un’erezione. Indica che i nervi e l’afflusso di sangue stanno funzionando. Secondo il SSN britannico, gli uomini in salute hanno in media da tre a cinque erezioni a notte, che in totale durano fino a tre ore.

Gli esperti della Boston University of Medicine hanno esaminato l’erezione di 200 uomini e hanno scoperto che rispetto a chi non fumava, i fan delle bionde avevano erezioni più brevi. Lo studio, del 1998, ha concluso che il fumo inibisce il flusso di sangue all’organo maschile. Il che può impedire che si allunghi e dunque nel tempo ridurre le dimensioni.

Dai farmaci al Covid: le altre cause di riduzione del pene

3. Farmaci

Tutti i farmaci hanno effetti collaterali indesiderati, ma alcuni sono peggiori di altri. Adderall, spesso prescritto per i disturbi da deficit di attenzione, è il più noto per ridurre le dimensioni dell’organo maschile. Anche alcuni antidepressivi e antipsicotici o farmaci per curare i problemi alla prostata possono avere lo stesso effetto.

4. Aumento di peso

L’aumento di peso è una preoccupazione per la maggior parte degli uomini, non solo perché può causare una serie di problemi di salute, ma perché dà la sensazione che le dimensioni del pene siano rimpicciolite. La buona notizia è che il realtà quando si aumenta di peso, le dimensioni rimangono immutate. Ma per avere sicurezza in se stessi, meglio mettersi a dieta.

5. Malattia di Peyronie

La riduzione delle dimensioni del pene è una manifestazione della malattia di Peyronie, condizione infiammatoria di natura non chiara, che produce fibrosi dell’albuginea. Il risultato è un incurvamento del pene in erezione, talvolta accompagnato da dolore e fluidità erettile.

Può inoltre comportare difficoltà ad avere rapporti sessuali. La malattia di Peyronie colpisce principalmente gli uomini sopra i 40 anni, ma può colpire chiunque a qualsiasi età. Raramente scompare da sola e può peggiorare, la riduzione delle dimensioni è inoltre irreversibile.

6. Covid-19

Gli esperti sostengono che il Long Covid può causare la riduzione delle dimensioni del pene. Quando il virus entra nelle cellule endoteliali dei vasi sanguigni che si trovano nel pene, può impedire il corretto flusso sanguigno.

Uno studio del King’s College London ha rilevato che la riduzione delle dimensioni del pene è stato segnalata dal 3,2% degli uomini che avevano da tempo il Covid.