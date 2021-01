Immunità di gregge un miraggio nel 2021, lo comunica l'Oms: c'era ancora chi ci sperava...

Nonostante i vaccini, l’immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021. E’ la previsione dell’Oms, emersa nel corso del consueto punto sulla pandemia. Un miraggio quindi per chi sperava in un’immunità di gregge entro la fine dell’anno, ma riflettendoci, appariva alquanto improbabile raggiungerla tra miliardi e miliardi di persone.

La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus allo stesso tempo ha chiesto “un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i paesi”.

Il miraggio dell’immunità di gregge

“Non raggiungeremo alcun livello di immunità della popolazione o immunità di gregge nel 2021”, ha detto la dottoressa Swaminathan, scienziato capo dell’Oms. E pur sottolineando gli “incredibili progressi” compiuti dagli scienziati, che hanno sviluppato diversi vaccini sicuri ed efficaci contro un virus nuovo in meno di un anno, per avere risultati importanti “servirà tempo”.

“Ci vuole tempo per la produzione di dosi, non solo milioni, qui stiamo parlando di miliardi”, ha sottolineato, invitando le persone a “essere pazienti”. Swaminathan ha sottolineato che alla fine “i vaccini arriveranno e andranno in tutti i paesi”. “Ma nel frattempo non dobbiamo dimenticare che ci sono misure sanitarie e sociali che funzionano” e che dovrebbero essere adottate “almeno per il resto dell’anno”. (Fonte Ansa).