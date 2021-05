In India, dopo il letale fungo nero ora è scattato l’allarme per il fungo giallo: è stato rilevato su un paziente malato di Covid-19 ed è la prima volta che viene segnalato in un essere umano. La presenza del fungo giallo è stata notata dai medici di un ospedale nel distretto di Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh vicino a Delhi.

Cos’è il fungo giallo e perché colpisce i malati di coronavirus

L’otorinolaringoiatra BP Tyagi ha riferito che un uomo di 45 anni aveva contratto una tripla infezione scatenata dal fungo nero, bianco e giallo. “Il fungo giallo si trova generalmente nei rettili. E’ la prima volta che viene rilevato in un essere umano”, ha detto all’agenzia di stampa locale ANI.

Le infezioni fungine bianche e nere sono note come mucormicosi, causate da mucormiceti presenti nella frutta e verdura in decomposizione, pane, suolo e piante. Non è chiaro se anche il fungo giallo rientri in questa categoria, poiché si manifesta in modo leggermente diverso.

Quali sono i sintomi dell’infezione da fungo giallo

I sintomi iniziano internamente e sono più nascosti, il che può ritardare pericolosamente la diagnosi, ha spiegato Tyagi. Inizia provocando letargia e un ridotto appetito, che già colpiscono – oltre alla perdita di peso – i pazienti affetti da coronavirus. Nelle fasi successive dell’infezione, a causa della malnutrizione e il cedimento degli organi, il fungo giallo può comportare gli occhi infossati.

In India un paziente ha avuto inoltre “perdita di sangue dal naso e perdite di urina”, all’agenzia ANI il figlio del malato ha detto che il padre aveva gli occhi gonfi e chiusi.

Il fungo giallo può essere curato ma richiede più tempo rispetto ad altre infezioni fungine. Nei pazienti affetti da fungo nero, il tessuto colpito da necrosi, solitamente nel viso, può essere rimosso solo attraverso un intervento chirurgico. Nella seconda ondata di Covid, a migliaia di pazienti di un ospedale – circa il 60% – sono stati rimossi gli occhi.

Secondo i sanitari, il fungo bianco colpisce i polmoni ed è meno mortale del fungo nero. Da diverse settimane quest’ultimo sta colpendo i pazienti Covi-19 e la carenza di farmaci appropriati (amfotericina B) sta aggravando la situazione..

Fungo nero, più di 5mila casi in India

Il ministero della Sanità indiano ha riferito che finora ci sono stati quasi 5.500 casi di fungo nero mentre i media locali stimano siano 10.000. Le infezioni fungine sono state osservate principalmente nei pazienti gravemente malati di Covid e che hanno necessità del supporto con ventilazione. I medici ritengono che le infezioni fungine possano essere causate dall’uso di farmaci steroidei, utilizzati per curare i pazienti con una forma grave di Covid. Gli steroidi riducono l’infiammazione causata da una risposta immunitaria iperattiva per combattere il coronavirus. Ma al contempo possono ridurre l’immunità e aumentare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo la capacità del corpo di gestirli. Ciò potrebbe spiegare perché la mucormicosi sia collegata al diabete.

La mucormicosi colpisce principalmente le persone che hanno problemi di salute o assumono medicinali che riducono la capacità del corpo di combattere germi e malattie. Può mettere a rischio la vita di soggetti diabetici o gravemente immunocompromessi, come i pazienti malati di cancro o o chi si è sottoposto a un trapianto di organo.