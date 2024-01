Infertilità maschile, dietro potrebbe esserci un gene mancante: lo studio

L’infertilità maschile potrebbe avere radici più profonde di quanto inizialmente ipotizzato, e la chiave di questo enigma potrebbe essere la mancanza di un gene cruciale. Una recente ricerca condotta dall’Università di Göteborg in Svezia ha proposto un’affascinante tesi: la proteina chiamata ‘MC2’, controllata da un gene specifico, sembra giocare un ruolo fondamentale nella connessione tra la testa e la coda degli spermatozoi.

Infertilità maschile e gene mancante, lo studio

La scoperta è avvenuta attraverso esperimenti su topi, nei quali la rimozione del gene responsabile della produzione della proteina MC2 ha portato alla sterilità completa. Ciò ha rivelato che questa proteina è essenziale per consentire la comunicazione tra testa e coda degli spermatozoi, facilitando il movimento coordinato mentre cercano di raggiungere l’ovulo. Ne deriva che la mancanza di questa connessione compromette la capacità degli spermatozoi di compiere il loro viaggio vitale.

La ricerca assume particolare importanza quando si considera che il 15-30% dei casi di infertilità maschile è attribuito a fattori genetici. La sindrome degli spermatozoi acefali, precedentemente senza una causa nota, potrebbe ora essere associata all’assenza del gene che controlla la produzione della proteina MC2.

“La mia ricerca ha contribuito a migliorare la comprensione delle cause dell’infertilità dovuta all’assenza della testa degli spermatozoi. Finora, la causa di questa diagnosi era sconosciuta”, afferma Kexin Zhang, dottoranda nel Dipartimento di chimica e biologia molecolare dell’Università di Göteborg.

L’importanza di questa scoperta

Questa scoperta non solo fornisce una visione più approfondita delle cause dell’infertilità maschile ma potrebbe anche aprire nuove strade per la diagnosi e il trattamento. Con il 15% delle coppie eterosessuali che lottano per concepire, questa ricerca offre una speranza significativa. Inoltre, emerge la possibilità di sviluppare un contraccettivo maschile, un passo rivoluzionario verso nuove soluzioni contraccettive basate sulla disattivazione di questo gene specifico.

L’indagine dell’Università di Göteborg non solo getta nuova luce sulla complessità della riproduzione maschile ma offre anche spunti per ulteriori ricerche e sviluppi mirati a risolvere problemi di fertilità maschile e migliorare la qualità della vita delle coppie che cercano di concepire.