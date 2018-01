ROMA – Mai così tanti casi di influenza in Italia come dal 2004. Sono già oltre 4 milioni i casi di italiani finiti a letto per via del virus che solo tra l’8 e il 14 gennaio ha fatto ammalare circa 832mila persone. Questi i dati emersi da Influnet, il nuovo rapporto epidemiologico a cura dell’Istituto superiore di sanità relativo alla seconda settimana del 2018. Una vera e propria emergenza, con i bambini che sono i più colpiti.

Il numero di casi di influenza stimati dal 8 al 14 gennaio 2018 è ancora da consolidare ma sostanzialmente stabile rispetto alla prima settimana dell’anno, quando i numeri non consolidati parlavano di 802.000 casi, mentre quelli consolidati di 841.800.

Il livello di incidenza in Italia, nella seconda settimana del 2018, sulla base delle segnalazioni dei medici sentinella, è ancora “Molto Alto” ed è pari a 13,73 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a circa 30,8 casi per mille assistiti. In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è pari o superiore a dieci casi per mille assistiti tranne in Friuli V.G., Veneto e P.A. di Bolzano. scrive l’Ansa. Antonino Bella, del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e curatore del bollettino Influnet, ha dichiarato: