Influenza suina, dove eravamo rimasti? Proseguono gli accertamenti per capire le cause della morte della ragazza di 17 anni, Maria Elia, avvenuta all’ospedale di Perugia domenica scorsa.

La ragazza di Perugia è morta per il virus A/H1N1?

Una delle ipotesi prospettate dai medici ai familiari è quella della influenza suina. E’ quanto ha riferito uno dei legali dei parenti della vittima, l’avvocato Antonio Cozza, sentito dall’ANSA.

Il virus dell’influenza del tipo A/H1N1, noto come anche virus dell’influenza suina, è il responsabile della pandemia di influenza del 2009. Da allora sta continuando a circolare, riaffacciandosi ogni anno nel cocktail di virus responsabili dell’influenza stagionale.

Influenza suina, dove eravamo rimasti?

E contro i quali, puntualmente, viene messo a punto un vaccino specifico. Il virus è comparso nella primavera 2009 in Messico: una combinazione di virus provenienti da maiali, uccelli ed esseri umani.

E’ stato probabilmente nei maiali che questi vecchi virus si sono riassortiti fino a dare origine ad un virus mai visto in grado d aggredire le cellule umane.

E’ stata una pandemia breve, quella del 2009, dichiarata finita dopo un anno, ma questo non significa che il virus H1N1 abbia smesso di circolare nel 2010.

Continua a essere presente in tutto in mondo e a ogni inverno contribuisce a causare casi di influenza. I sintomi sono gli stessi dell’influenza stagionale, ossia febbre, tosse, naso che cola, mal di gola, dolori muscolati, affaticamento. In alcuni casi possono verificarsi complicanze gravi.