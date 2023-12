Le festività natalizie portano gioia, ma spesso anche eccessi alimentari e un carico di lavoro extra per il nostro fegato. Scopri le migliori piante officinali che possono diventare le tue alleate durante questo periodo, con particolare attenzione al cardo mariano, la pianta per eccellenza per promuovere la salute epatica.

Tuttavia, ricorda sempre di chiedere consiglio al tuo medico prima di assumere qualsiasi tipo di pianta officinale, che potrebbe interagire con formaci o altre sostanze.

Cardo Mariano, alleato del tuo fegato

Il cardo mariano (Silybum marianum) è una pianta con una lunga storia di utilizzo per problemi epatici. Originaria del Mediterraneo, questa pianta biennale non solo era consumata a scopo alimentare in Europa, ma la sua reputazione per le proprietà benefiche al fegato la rende un’erba straordinaria. La silimarina, complesso epatoprotettivo contenuto nei suoi frutti, agisce direttamente sulle cellule del fegato, rigenerandole e contrastando sostanze epatotossiche come l’alcol.

Per questo motivo, un infuso con cardo mariano è perfetto da bere durante il periodo di Natale.

Altre piante protettrici per il fegato durante il Natale

Rosmarino (Rosmarinus officinalis): Questo arbusto mediterraneo stimola la produzione di bile, supporta le funzioni di eliminazione del fegato e agevola la digestione dei grassi, specialmente durante la fioritura. Desmodio (Desmodium adscendens): Originario dell’Africa occidentale, il desmodio è noto per migliorare il benessere del fegato e agisce come un efficace drenante. Le sue proprietà sono particolarmente raccomandate nelle cure disintossicanti. Carciofo (Cynara Scolimus): Oltre al suo sapore delizioso, il carciofo offre proprietà epatoprotettrici grazie alla cinarina, un polifenolo che stimola la produzione di bile, fondamentale per una corretta digestione dei lipidi. Ravanello Nero (Raphanus Sativa): Stimola la produzione di bile e favorisce la digestione dei grassi, oltre a contribuire alla disintossicazione del corpo da alcune sostanze nocive. Chlorella Vulgaris: Questa microscopica alga verde è ricca di nutrienti, inclusi omega 3, vitamine e minerali. La chlorella è conosciuta per chelare i metalli pesanti presenti nell’organismo, offrendo benefici alla salute del fegato.

Quando assumere infusi con queste piante?

L’assunzione di piante medicinali epatoprotettrici richiede una strategia oculata per massimizzarne i benefici. Ad esempio, l’assunzione al mattino a stomaco vuoto durante la colazione è ideale per piante disintossicanti.

Precauzioni nell’assunzione di piante officinali

Anche se le piante officinali sono generalmente sicure, è essenziale prendere precauzioni. Si consiglia di considerare le interazioni con farmaci, controindicazioni legate a patologie specifiche e gli eventuali effetti collaterali. Consultare un medico o un farmacista specializzato prima di utilizzare qualsiasi integratore a base di piante medicinali garantisce un approccio sicuro ed efficace.

Altre misure per proteggere il fegato a Natale

Oltre all’uso di piante protettive, mantenere una dieta equilibrata, evitare eccessi di alcol, zuccheri e grassi, privilegiare carne bianca, legumi e verdure è cruciale. L’attività fisica moderata contribuisce a mantenere la salute generale, fisica e mentale, durante le festività.