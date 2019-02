ROMA – Non riuscite ad addormentarvi e contate le pecore ma senza alcun risultato? L’insonnia è un problema molto diffuso ma secondo la supermodella e attrice Elle Macpherson, è possibile risolverlo seguendo le sue 6 regole d’oro, pubblicate nella rubrica mensile Get The Gloss.

Febbraio, sostiene la Mcpherson, è il mese del Capodanno cinese, il momento che segna l’inizio di un nuovo anno ed è perfetto per ripartire da zero. Queste le regole che segue “The Body”, 54 anni, soprannome per via delle misure perfette del corpo.

1. Uscire quotidianamente e respirare aria fresca.

2. Fare una sauna per garantirsi maggiore flessibilità, una migliore circolazione e ridurre dolori, stress.

3. Cenare ogni giorno entro le 18.00.

4. Preparare una tisana rilassante e berla un’ora prima di andare a dormire.

5. Con un nebulizzatore spruzzare sui cuscini acqua alla lavanda, eccellente per placare una mente iperattiva.

6. Se proprio non riuscite a prendere sonno, per ottenere un effetto rilassante immediato, praticate la posizione yoga “viparita karani”: sdraiati sul pavimento, appoggiate le gambe su una parete e allargate le braccia. Elle sostiene che dopo cinque minuti è calma e pronta per un sonno ristoratore.