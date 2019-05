ROMA – L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato negli ultimi giorni almeno 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di integratori alimentari a base di curcuma. Al momento attuale, 4 di questi casi si sono verificati in Toscana, anche se tutti i casi si sono risolti favorevolmente.

“Possibile che ci sia stata una contaminazione o che si tratti di un tipo di curcuma non idoneo all’uso”, dicono gli esperti. Dal momento che i casi sembrano essersi verificati con prodotti di ditte differenti, ricorda una nota, una delle ipotesi attualmente allo studio è che questi possano essere stati realizzati con una materia prima comune contaminata con sostanze epatotossiche.

Per questa ragione, anche la Regione Toscana, consiglia di sospendere l’assunzione di qualunque integratore a base di curcuma, nell’attesa di un chiarimento da parte delle agenzie regolatorie. Il Ministero della Salute, che ha lanciato l’allarme, ha pubblicato l’elenco dei lotti in vendita dei prodotti incriminati.

1) Curcuma 95% Maximum lotto 18L264 scadenza 10/2021 prodotto da EKAPPA LABORATORI srl per conto di Naturando S.r.l.

2) Curcuma complex B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop

3) Tumercur Sanandrea

4) MOVART Scharper SpA stabilimento a Nichelino

5) Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta

6) Curcuma “Buoni di natura” Terra&sole (in questo caso si tratta di curcuma in polvere, non di un integratore)

7) Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 NI.VA prodotto da Frama

8) Curcumina 95% Kline lotto 18M861 NI.VA prodotto da Frama

9) Curcumina Plus 95% piperina linea@ lotto 2077-LOT 19B914 NI.VA prodotto da Frama

10) Curcumina Plus 95% piperina linea@ 18c590 NI.VA prodotto da Frama (fonte Ansa, Corriere della Sera)