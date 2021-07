Italia-Inghilterra, funzionario dell’Oms: “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire in diretta?”

“Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia #COVID19 non si prende una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. Lo ha twittato Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, guardando in diretta tv le immagini dei tifosi italiani e inglesi in occasione della finale degli Europei.

Coronavirus, Sileri: “Ora non vedo rischi per nuove zone gialle”

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non vede per ora il rischio del ritorno di restrizioni. “Il numero dei contagi – ha detto a Radio24 – è ancora esiguo, finche non si esprime con aumento dei ricoveri e al momento non è questo il caso, non vedo perché fare dei passi indietro”. Così come “al momento non vedo il rischio di una revisione dei parametri. L’attuale sistema di parametri ci ha permesso di arrivare alla riaperture in sicurezza quindi al momento non serve cambiare alcuna regola, così come non vedo la necessità di restrizioni con ritorno a zone gialle, abbiamo numeri estremamente bassi”.

Coronavirus, Sileri: “I contagi aumenteranno dopo i festeggiamenti”

“Sono felicissimo per l’obiettivo raggiunto ma preoccupato. E’ bellissimo vedere le piazze piene ma è chiaro che un numero crescente di contagi si osserverà, come è avvenuto in altri paesi europei. Abbiamo un vantaggio legato alle temperature e all’estate ma è inevitabile che una risalita dei contagi ci sarà”.

La variante Delta, ha aggiunto, “si diffonderà di più rispetto all’atteso, se si pensava che a fine agosto si sarebbe sostituita, in Italia, a quella inglese, io credo che questo avverrà molto prima. Temo 3 o 4 volte i contagi che vediamo ora, entro la fine del mese. Sicuramente una recrudescenza dei casi ci sarà e d’altronde non sta accadendo solo in Italia. Per questo dobbiamo correre con la vaccinazione”.