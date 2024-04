La chemioterapia per combattere il cancro che ha aggredito Kate Middleton, principessa e futura regina d’Iinghilterra e gli effetti collaterali della cura su corpo e mente. Cosa ci succede durante la chemioterapia? La principessa del Galles appare stanca e fragile mentre spiega al mondo di avere il cancro. Non c’è da stupirsi: la principessa Kate è nel bel mezzo della chemioterapia. Per quanto efficace possa essere il trattamento, è stressante per il corpo e la mente, spiega Martha Ways sul giornale tedesco Bild.

L’obiettivo della chemioterapia, aggiunge, è eliminare tutte le cellule tumorali dal corpo. I farmaci – i cosiddetti citostatici – li uccidono. Funziona interrompendo il metabolismo cellulare o danneggiando il DNA cellulare. Poiché le cellule tumorali si dividono più velocemente della maggior parte delle cellule sane, sono particolarmente sensibili al club chimico.

I farmaci citostatici vengono iniettati nella vena sotto forma di infusione nella maggior parte dei pazienti nello studio del loro oncologo o in una clinica. La chemio può durare diverse ore e si svolge a intervalli diversi nell’arco di diverse settimane o mesi. Il trattamento avviene in cicli, il che significa: dopo la chemioterapia c’è una pausa nella terapia durante la quale il corpo può riprendersi.

La chemioterapia è attualmente uno dei tre pilastri principali del trattamento del cancro, insieme alla chirurgia per rimuovere i tumori e alle radiazioni.

La chemioterapia è solitamente un trattamento sistemico: i farmaci agiscono in tutto il corpo attraverso il flusso sanguigno. Ciò significa, da un lato, che le cellule tumorali (metastasi) possono essere attaccate ovunque e, dall’altro, che anche le cellule sane sono in balia del veleno.

Particolarmente a rischio sono le cellule sane del corpo che si dividono rapidamente, ad esempio nelle mucose (in tutto il corpo), nelle radici dei capelli o nel midollo osseo.

Le conseguenze: nausea, vomito, infiammazione delle mucose, dolori addominali, problemi agli occhi, disturbi della coagulazione del sangue, riduzione dei globuli bianchi (quindi aumento del rischio di infezioni), caduta dei capelli, spossatezza.