La chirurgia bariatrica si è affermata come una delle opzioni più efficaci e durature per la perdita di peso rispetto ai farmaci GLP-1 come Ozempic. Studi e ricerche indicano che, sebbene i farmaci GLP-1 possano aiutare nella perdita di peso, spesso il peso perso viene recuperato una volta interrotta l’assunzione. Al contrario, la chirurgia bariatrica offre risultati più significativi e sostenuti nel tempo, rendendola una scelta preferibile per molte persone che lottano con l’obesità.

La chirurgia bariatrica

La chirurgia bariatrica, nota anche come chirurgia metabolica o per la perdita di peso, include varie procedure chirurgiche che aiutano le persone a perdere peso alterando il sistema digestivo. I due interventi più comuni sono il bypass gastrico e la gastrectomia a manica. Questi interventi riducono la capacità dello stomaco, limitando l’assunzione di cibo e, in alcuni casi, alterano il modo in cui il corpo assorbe i nutrienti.

Uno studio presentato al congresso scientifico annuale 2024 dell’American Society for Metabolic and Bariatric Surgery ha mostrato che le persone sottoposte a bypass gastrico hanno registrato una perdita di peso del 32% un anno dopo l’intervento e hanno mantenuto una perdita del 25% fino a dieci anni dopo. Similmente, la gastrectomia a manica ha portato a una perdita di peso del 29% un anno dopo l’intervento.

Il dottor Mir Ali, chirurgo bariatrico e direttore medico del MemorialCare Surgical Weight Loss Center presso l’Orange Coast Medical Center in California, ha dichiarato: “La chirurgia metabolica e bariatrica sono il trattamento più efficace e duraturo per l’obesità. La dieta e l’esercizio fisico sono efficaci solo per l’1-2% delle persone obese”.

Farmaci GLP-1, efficaci ma con limitazioni

I farmaci GLP-1, come Ozempic (semaglutide) e Wegovy, sono utilizzati per trattare l’obesità e il diabete di tipo 2. Questi farmaci funzionano riducendo l’appetito e abbassando i livelli di glucosio nel sangue. Le iniezioni settimanali di semaglutide hanno portato a una perdita di peso del 10% dopo 20 settimane, mentre la tirzepatide ha mostrato una perdita di peso del 21% dopo 36 settimane.

Tuttavia, i ricercatori hanno osservato che una volta interrotto il trattamento, circa la metà del peso perso veniva recuperato. Questo evidenzia una delle principali limitazioni dei farmaci GLP-1: la necessità di una somministrazione continua per mantenere i risultati.

Chirurgia bariatrica vs farmaci dimagranti

Un confronto tra i risultati della chirurgia bariatrica e i farmaci GLP-1 mostra chiaramente che la chirurgia fornisce una perdita di peso più significativa e sostenuta. La dottoressa Christine Ren-Fielding, capo della chirurgia bariatrica presso la NYU Langone Health, ha affermato che la percezione comune secondo cui le persone obese sono pigre e non si preoccupano è spesso errata. Molti hanno bisogno di opzioni diverse dalla dieta e dall’esercizio fisico.

“La chirurgia è molto sottoutilizzata, con solo l’1-2% circa delle persone che potrebbero trarne beneficio che si sottopongono all’intervento”, ha detto il dottor Ali. Questi interventi hanno benefici a lungo termine, con remissioni che durano 15 anni o più.

Anche se la chirurgia bariatrica offre risultati significativi, i cambiamenti nello stile di vita rimangono essenziali per mantenere la perdita di peso. Anne Danahy, dietista e nutrizionista registrata, ha sottolineato che indipendentemente dal metodo scelto per perdere peso, dieta, esercizio fisico e cambiamenti nello stile di vita sono cruciali per il successo a lungo termine.

“La chirurgia bariatrica ha il potenziale per la perdita di peso più significativa e più duratura, ma richiede anche un impegno per cambiamenti permanenti nella dieta e nello stile di vita”, ha detto Danahy. Senza questi cambiamenti, è possibile riguadagnare gran parte del peso perso dopo l’intervento chirurgico.

Farmaci per l’obesità

Gli agonisti del GLP-1 come Ozempic e Wegovy sono generalmente iniettabili, con alcuni disponibili anche in forma di compressa giornaliera. Questi farmaci offrono una soluzione per la perdita di peso con un rischio inferiore rispetto alla chirurgia, ma presentano alcune limitazioni.

Ren-Fielding ha paragonato l’uso dei farmaci GLP-1 ai farmaci per la pressione sanguigna: “La tua pressione sanguigna è controllata mentre prendi i farmaci e non appena interrompi, la pressione sanguigna aumenta”. Questo illustra come la gestione della fame e del peso con i farmaci richieda un uso continuo per mantenere i risultati.

L’obesità è una malattia cronica caratterizzata da eccessivi depositi di grasso che possono compromettere la salute. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obesità può portare a una serie di problemi di salute, tra cui il diabete di tipo 2, malattie cardiache, alcuni tipi di cancro e problemi di salute delle ossa e della riproduzione. Può anche influire negativamente sulla qualità della vita, causare infiammazioni e indebolire il sistema immunitario.

L’obesità viene misurata utilizzando il BMI, con un BMI pari o superiore a 25 considerato sovrappeso e un BMI pari o superiore a 30 considerato obeso. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) riportano che l’obesità colpisce il 42% delle persone negli Stati Uniti.