La mancanza di fibre è un fattore scatenante della malattia infiammatoria intestinale IBD

Le malattie infiammatorie intestinali (IBD) rappresentano un gruppo di disturbi cronici che comprende la colite ulcerosa e il morbo di Crohn che causano infiammazione nell’intestino o nel tratto digestivo, portando a una serie di problematiche, spesso dolorose. La ricerca ha dimostrato che la mancanza di fibre potrebbe essere un fattore scatenante per lo sviluppo di queste condizioni, aprendo la strada a nuove prospettive per la gestione e la prevenzione dell’IBD.

Le fibre svolgono un ruolo cruciale nella promozione della salute intestinale. Questi componenti della nostra dieta influenzano il microbiota intestinale e il rivestimento del muco del sistema digestivo, fornendo una barriera protettiva e riducendo l’infiammazione. Tuttavia, uno studio recente ha evidenziato che la privazione di fibre potrebbe contribuire allo sviluppo di IBD.

Il legame tra fibre e IBD

Lo studio pubblicato su Cell Host & Microbe ha analizzato il ruolo delle fibre nell’interazione tra i microbi intestinali e il rivestimento del muco dell’intestino. I risultati hanno dimostrato che le fibre alimentari, presenti in alimenti come frutta, verdura, cereali integrali e legumi, promuovono lo sviluppo di uno spessore mucoso sano all’interno del tratto digestivo. Questo rivestimento mucoso agisce come una barriera protettiva, riducendo l’infiammazione e prevenendo l’insorgenza delle IBD.

Lo studio

Condotto su topi privi di interleuchina-10, una citochina associata alle IBD, lo studio ha rivelato che la privazione di fibre contribuisce al deterioramento del rivestimento mucoso del colon, aumentando l’infiammazione e portando a una colite letale. Questi risultati indicano chiaramente che una dieta ricca di fibre può offrire una protezione significativa contro le IBD.

Gli autori dello studio intendono approfondire ulteriormente la ricerca esaminando l’interazione complessa tra dieta, microbiota intestinale e predisposizione genetica come possibile percorso per ridurre lo sviluppo delle IBD. Questo approccio olistico potrebbe aprire la strada a nuove strategie preventive e terapeutiche per questa categoria di malattie croniche.

Sebbene le IBD siano una condizione complessa e multifattoriale, è chiaro che la dieta svolge un ruolo cruciale nella loro gestione e prevenzione. Alcuni studi hanno evidenziato che alcune forme di fibre alimentari, come le β-fruttane non fermentate, possono peggiorare i sintomi delle IBD in alcune persone. Tuttavia, è importante notare che le diete a base di formule a basso contenuto di fibre, come la nutrizione enterale esclusiva (EEN), hanno avuto successo nel ridurre l’infiammazione intestinale in alcuni pazienti.

Consigli nutrizionali per le persone con IBD

Sebbene durante le riacutizzazioni acute delle IBD possa essere consigliabile limitare il consumo di fibre per ridurre il disagio gastrointestinale, è importante tenere presente gli effetti a lungo termine di una dieta equilibrata e ricca di fibre nella gestione delle IBD. Alimenti come frutta e verdura, cereali integrali e legumi possono contribuire alla diversificazione del microbioma intestinale e promuovere una migliore salute intestinale nel lungo periodo.

I batteri intestinali sani svolgono un ruolo fondamentale nella nostra salute generale, contribuendo al funzionamento ottimale del sistema immunitario e digestivo. Una dieta equilibrata e ricca di fibre può favorire la crescita di batteri benefici nell’intestino, riducendo il rischio di infiammazione e migliorando la funzione intestinale complessiva.