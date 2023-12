La meditazione funziona davvero contro lo stress? Cosa dice la scienza

La pratica millenaria della meditazione e delle tecniche di mindfulness ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi decenni, spingendo molti a chiedersi: cosa dice realmente la scienza sugli effetti di queste discipline sulla mente e sul corpo umano? Analizziamo allora le scoperte della ricerca scientifica riguardo agli impatti della meditazione, andando oltre le convinzioni comuni e abbracciando la prospettiva della scienza.

La storia millenaria della meditazione

La meditazione non è una novità nel mondo. Praticata per centinaia, se non migliaia, di anni, la meditazione ha radici profonde in diverse culture. Originariamente connessa a contesti religiosi, la meditazione è stata esplorata in varie forme sia dal buddismo che dalle pratiche cristiane. Tuttavia, l’evoluzione culturale ha portato la meditazione a distanziarsi dalle sue origini spirituali, diventando una risorsa per il benessere psico-fisico.

Il mito del benessere

Uno degli aspetti più evidenti della meditazione è la sua presunta capacità di ridurre lo stress quotidiano. Uno studio condotto dal Center for Wellness and Achievement in Education a San Francisco ha evidenziato che coloro che praticano la meditazione trascendentale sperimentano meno stress lavorativo rispetto ai loro colleghi non meditatori. Ma quali sono i meccanismi sottostanti a questo fenomeno?

Un interessante studio del 2017 ha rilevato che la meditazione è associata a livelli più bassi di una molecola chiamata “fattore nucleare kappa B,” coinvolta nella regolazione dell’espressione genica. Questa molecola, prodotta in risposta allo stress, attiva citochine che possono avere effetti sia pro- che anti-infiammatori. La riduzione di questa molecola attraverso la meditazione può contribuire a una migliore gestione dello stress e a una diminuzione dei rischi per la salute fisica e mentale.

Mente sana: autocontrollo e benessere emotivo

La meditazione non si limita solo a migliorare la resistenza allo stress; sembra anche promuovere una migliore salute mentale. Uno studio condotto su donne in menopausa con sintomi depressivi e ansiosi ha rilevato che la meditazione ha contribuito a gestire in modo più efficace tali sintomi. Inoltre, la pratica della mindfulness sembra essere efficace nel migliorare l’autocontrollo, contrastando le dipendenze.

Ricerche del 2015 hanno evidenziato che i partecipanti alla meditazione di mindfulness erano in grado di ridurre il consumo di sigarette, mentre uno studio del 2017 ha rivelato una diminuzione del consumo di alcol dopo brevi sessioni di meditazione. Inoltre, il “mangiare consapevole” derivante dalla meditazione può aiutare le persone nella gestione del peso, come dimostrato da uno studio dello scorso anno.

Un cervello più sano

La meditazione sembra anche esercitare un impatto positivo sul cervello. Secondo il Dr. Sanam Hafeez, uno psicologo di New York, la meditazione regolare può riconfigurare i percorsi neurali nel cervello. Studi indicano che appena 20 minuti al giorno di meditazione possono portare a benefici significativi.

Una ricerca su meditatori esperti ha rilevato un miglioramento della resistenza allo stress e una maggiore attenzione nel corso di 7 anni. La neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di formare nuove connessioni, sembra essere potenziata dalla meditazione. Studi suggeriscono che queste pratiche potrebbero persino ridurre il rischio di demenza, offrendo una soluzione semplice e a basso costo per mantenere la salute cerebrale.

Effetti indesiderati

Nonostante i numerosi benefici, alcuni individui riportano effetti indesiderati durante la meditazione. Uno studio ha rilevato che il 25% dei partecipanti ha sperimentato sintomi di ansia, attacchi di panico, dolore fisico e vertigini. Tuttavia, la maggior parte di questi effetti è risultata transitoria e non abbastanza grave da richiedere interventi medici.

La ricerca scientifica -dunque- supporta ampiamente i benefici della meditazione sulla mente e sul corpo. Tuttavia, per coloro che non hanno riscontrato miglioramenti immediati, il consiglio è la pazienza. Come molte pratiche di miglioramento della vita, i risultati potrebbero richiedere del tempo. La chiave è abbracciare la meditazione con apertura e lasciare che la sua saggezza millenaria si sveli gradualmente nel nostro benessere quotidiano.