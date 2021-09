Latte parzialmente scremato, il numero dei lotti ritirati dal mercato per un rischio chimico (foto Ansa)

Latte parzialmente scremato, il numero dei lotti ritirati dal mercato per un rischio chimico. I marchi richiamati dal Ministero, come riportato dal sito ilfattoalimentare.it, sono Cadoro Ticonviene, Affresco Alta Levità, Blanc, Io Fvg, Latteria Cividale e Lessinia. Oltre a questi, ritirati in un secondo momento, da segnalare il ritiro del lotto di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato con i marchi Bianco Friuli, Cadoro, Latte Carso, Latteria Coderno, Latte Vivo, e Mungi e Bevi.

La lista con il numero dei lotti di lazio parzialmente scremato ritirati dal mercato per rischio chimico

Di seguito la lista completa dei marchi del prodotto coinvolti nel richiamo, col numero del lotto di produzione, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione e l’unità di vendita (da iltempo.it).

Bianco Friuli parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1 litro

Cadoro parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

Latte Carso parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

Coderno parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri.

Latte Vivo parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 500 e da 1000 millilitri

Mungi e Bevi parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml

Cadorno ti conviene parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dal cartone da 1000 ml

Affresco Alta Levità parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro

Blanc parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1 litro e dal cartone da 500 millilitri

Io Fvg parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21. Data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

Latteria Cividale parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21. Data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla bottiglia pet da 1000 millilitri

Lessinia parzialmente scremato:

numero di lotto 12-09-21. Data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 settembre 2021 e unità di vendita rappresentata sia dalla bottiglia pet da 1 litro che dal cartone da 500 millilitri.