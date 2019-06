ROMA – Il mix formaggi grattugiati Per Te della Latteria Soresina è stato ritirato dal ministero della Salute per il rischio di contaminazione da Listeria. Le confezioni oggetto del richiamo sono quelle da 100 grammi a marchio Per Te con scadenza al 23 luglio 2019 e del lotto 00 9114.

Il richiamo è stato emesso dal ministero il 14 giugno per il Mix di formaggi grattugiati prodotto nello stabilimento di Latteria Soresina in via dei Mille a Soresina, in provincia di Cremona.

Nei lotti interessati potrebbe essere presente Listeria monocytogenes, un pericoloso batterio che può contaminare formaggi, carni crude e verdure e provocare la listeriosi, un tipo di infezione i cui sintomi sono febbre alta, dolori muscolari, nausea e vomito.

Il batterio è stato rilevato in alcuni campioni e per sicurezza il lotto è stato richiamato. Tutti coloro che hanno acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita, dove verranno interamente rimborsati.

Per leggere il dettaglio del richiamo del Ministero della Salute clicca qui.