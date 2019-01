ROMA – Latte, yogurt, formaggi e burro anche consumati in versione non light non fanno male, anzi il contrario, fanno bene. Le ultime ricerche in campo stanno confutando la convinzione che i latticini interi siano associati al rischio di morte prematura, non sono cioè causa di infarti e ictus. Di più: non sono nemici della linea perché non è dimostrato che facciano ingrassare. E ancora: probabilmente fanno anche bene, nel senso che riducono il rischio di ictus. Comunque non si registrano differenze con le loro controparti povere di grassi.

L’ultimo studio condotto dalla University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha preso in esame 3mila adulti over 65 cui sono stati misurati i livelli nel plasma di 3 differenti acidi grassi trovati nei latticini all’inizio del 1992, poi dopo 6 anni e infine dopo 13. Nessuno dei grassi è risultato associabile alle morti premature, anzi il consumo di uno dei grassi ha ridotto del 42% l’insorgenza di ictus.

L’evidenza scientifica suggerisce ora una modifica delle linee guida per la corretta alimentazione. Anche perché, i latticini magri spesso sono rinforzati da un aumento degli zuccheri, questi sì per nulla salutari.