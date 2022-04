Listeria, focolai nel Regno Unito: elenco dei sintomi a cui prestare maggiore attenzione

Nel Regno Unito è allarme per alcuni focolai di listeria hanno avvertito di focolai di listeria, un batterio che provoca vomito e diarrea. Secondo quanto riferisce il Sun, la listeriosi è particolarmente pericolosa per le donne in gravidanza, le persone con problemi di salute o che assumono farmaci immunosoppressori e chi ha più di 65 anni. L’aumento dei casi attualmente è stato collegato al pesce affumicato: gli esperti esortano le persone a fare attenzione a prepararlo.

Dall’inizio dell’anno sono stati segnalati sei casi di listeriosi, gli stessi in totale del 2020-2021. . Ma nel 2019, in Inghilterra e nel Galles ci sono stati 142 casi confermati. Dal 2020, la maggior parte dei casi in Inghilterra e Scozia, ha riferito di aver mangiato pesce affumicato, afferma una dichiarazione della Food Standards Agency (FSA).

Gruppi a rischio

Saheer Gharbia, vicedirettore ad interim del settore Infezioni gastrointestinali e sicurezza alimentare (One Health) presso l’Agenzia per la salute e la sicurezza del Regno Unito (UKHSA), ha dichiarato: “L’infezione da listeria nella maggior parte dei casi di solito passa inosservata o può provocare malattie gastrointestinali molto lievi. “Tuttavia, può avere conseguenze più gravi per alcune persone, in particolare quelle con problemi di salute pregressi che comportano un sistema immunitario indebolito e le donne in gravidanza”. Le donne in gravidanza hanno un rischio maggiore, circa 20 volte in più, di sviluppare la listeriosi. Può portare ad aborto spontaneo, morte alla nascita o gravi malattie nei neonati.

Infezioni più gravi come sepsi e meningite possono svilupparsi in persone con un sistema immunitario indebolito o di età superiore ai 65 anni. Le persone con cancro, trapianti di organi, HIV o che assumono steroidi per via orale sono soltanto alcuni degli altri gruppi vulnerabili. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il tasso di mortalità della listeriosi grave, che colpisce le persone ad alto rischio, è del 20-30%.

Sintomi listeria a cui prestare attenzione

Ecco i sintomi segnalati:

Febbre a 38°C o più alta

Fastidi e dolori

Brividi

Malessere

Diarrea

I sintomi di un’infezione più grave includono:

Torcicollo

Confusione

Perdita di equilibrio

Convulsioni

Le donne in gravidanza possono anche avere:

Mal di stomaco

Il feto si muove meno del solito

Cura del cibo

Il batterio Listeria è diffuso nell’ambiente e può contaminare gli alimenti a basse temperature ma essere distrutto dalla cottura. Pertanto, è più probabile che i cibi refrigerati che non necessitano di cottura contengano il batterio. Precedenti focolai sono stati collegati a salumi e panini già pronti. I tipi più comuni di pesce affumicato sono il salmone e lo sgombro. Gharbia ha dichiarato: “Alcuni alimenti sono più rischiosi. Prima di mangiarlo il pesce affumicato va cucinato in modo accurato”. Tina Potter, Head of Incidents della FSA, ha spiegato: “Ricordiamo alle persone vulnerabili all’infezione da listeria, i rischi collegati al consumo del pesce affumicato, va consumato sempre ben cotto”.