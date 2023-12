Il salmone affumicato è al centro di un’allerta alimentare diffusa dall’EFSA e dall’ECDC: una potenziale contaminazione da Listeria monocytogenes ha colpito l’Europa, principalmente Italia e Germania.

Italia e Germania al centro dei casi

Tra il 2022 e il 2023, Italia e Germania, insieme ad Austria, Belgio e Paesi Bassi, hanno riportato 17 infezioni e due decessi correlati alla contaminazione da Listeria monocytogenes. Gli esperti hanno individuato una variante specifica del batterio collegata a due stabilimenti lituani che hanno esportato il salmone affumicato contaminato in Italia e Germania.

Rischi e complicazioni della listeriosi

La listeriosi, sebbene rara, è una malattia seria che può causare gravi complicazioni, specialmente tra la popolazione anziana. Nel 2023, l’Italia ha segnalato cinque casi, di cui tre avevano consumato salmone affumicato nei 30 giorni precedenti allo sviluppo dei sintomi. Uno di questi casi ha sviluppato meningite, evidenziando la gravità della contaminazione.

Raccomandazioni degli esperti e autorità

Gli esperti sottolineano l’importanza di ulteriori indagini per determinare con precisione l’origine della contaminazione. Questo passo è fondamentale per attuare misure di controllo e azioni di mitigazione mirate. Nel frattempo, sia le autorità che gli esperti consigliano pratiche di sicurezza alimentare, compresa l’adesione rigorosa alle norme igieniche e il controllo efficace delle temperature durante la produzione, distribuzione e conservazione degli alimenti.

Come proteggersi: consigli pratici

In risposta all’allerta, l’EFSA offre consigli pratici per ridurre il rischio di infezioni. Mantenere temperature basse in frigorifero è cruciale per inibire la proliferazione di batteri come la Listeria. Inoltre, la cottura del cibo a temperature superiori a 65°C rende la Listeria inoffensiva.

Manteniamoci informati e attenti alla sicurezza alimentare, garantendo che le nostre tavole siano luoghi di piacere e benessere, esenti da rischi nascosti.

Fonte: EFSA