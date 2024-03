Livelli più elevati di caffeina nel sangue collegati a minore obesità

La caffeina, una delle sostanze più consumate al mondo, potrebbe avere effetti benefici che vanno oltre il semplice risveglio mattutino. Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Imperial College di Londra e dell’Università di Copenaghen e pubblicato su BMC Medicine suggerisce che alti livelli di caffeina nel sangue potrebbero essere associati a una minore incidenza di obesità, ma anche a un rischio ridotto di osteoartrite, aprendo la strada a nuove prospettive sulla salute legate a questa popolare bevanda.

Obesità, un problema globale

Con più di 1 miliardo di persone nel mondo che lottano contro l’obesità, questa condizione rappresenta non solo una sfida personale ma anche una crisi globale di salute pubblica. L’obesità è un fattore di rischio per molte condizioni di salute, tra cui le malattie articolari come l’osteoartrite. Quando il corpo porta un eccesso di peso, le articolazioni, come ginocchia, fianchi e caviglie, subiscono uno stress maggiore, aumentando il rischio di danni e infiammazioni.

Il ruolo della caffeina, lo studio

Lo studio condotto da ricercatori britannici e danesi ha indagato l’effetto della caffeina sul corpo, concentrandosi sulla sua circolazione nel sangue e sulle varianti genetiche che influenzano il metabolismo della caffeina. I risultati sono stati sorprendenti: livelli più elevati di caffeina nel sangue sono stati associati a un minor rischio di obesità e di sviluppare malattie articolari come l’osteoartrite.

Secondo il dottor Dipender Gill, uno degli autori principali dello studio, comprendere meglio gli effetti della caffeina sulla salute è cruciale data la sua ampia diffusione nel consumo umano. Il team di ricerca ha utilizzato dati genetici su larga scala per esplorare la relazione tra la circolazione della caffeina nel sangue e una vasta gamma di tratti clinici, inclusi quelli legati all’obesità e alle malattie articolari.

Per analizzare il ruolo della caffeina nel corpo, i ricercatori hanno utilizzato un approccio multidisciplinare che includeva uno studio di associazione sull’intero fenomeno (PheWAS) e un’analisi mendeliana. Questi approcci hanno permesso loro di esaminare le correlazioni tra i livelli di caffeina nel sangue e una vasta gamma di tratti clinici, nonché di identificare potenziali meccanismi sottostanti.

I risultati hanno confermato l’effetto protettivo della caffeina plasmatica sulla riduzione del peso corporeo e sul rischio di osteoartrite. Inoltre, sono emerse prove genetiche di un legame tra livelli più alti di caffeina nel sangue e una minore incidenza di obesità.

Considerazioni degli esperti

Questo studio fornisce preziose informazioni sul potenziale impatto positivo della caffeina sulla salute, tuttavia è importante considerare che la risposta alla caffeina può variare da persona a persona. Mentre alcuni possono trarre beneficio da un consumo moderato di caffeina, altri potrebbero sperimentare effetti collaterali come ansia o nervosismo.

Secondo il dottor Mir Ali, chirurgo bariatrico, una quantità di circa 200-400 mg di caffeina al giorno potrebbe essere salutare per molte persone. Tuttavia, è essenziale prestare attenzione alla propria risposta individuale e regolare il consumo di conseguenza.