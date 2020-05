Lombardia, un milione di contagiati asintomatici? Indagine campione di Humanitas

ROMA – Un milione di contagiati asintomatici in Lombardia?

COVID Care Program è uno studio di Humanitas sulla diffusione del coronavirus tra medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici ma anche personale di staff del gruppo lombardo.

Lo studio ha coinvolto 3,985 persone (qui il link allo studio integrale).

“Abbiamo testato e misurato la presenza di anticorpi IgG contro SARS-CoV-2, che rappresentano la traccia del contatto con il virus e potrebbero avere un ruolo protettivo – spiega Maria Rescigno, ricercatrice di Humanitas e docente di Humanitas University, che ha coordinato Covid Care Program – in 3.985 persone. Tutti professionisti di ospedali e centri Medici Humanitas situati in Lombardia che, in questi mesi, hanno avuto un livello diverso di esposizione al virus”.

Quindi: quanti tra questi 3.985 hanno avuto il coronavirus?

“Dallo studio – prosegue la professoressa Rescigno – emerge che la percentuale di positivi agli anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 è pari al 15%: si va dal 3% di Humanitas Medical Care di Varese al 43% di Humanitas a Bergamo, la zona non solo lombarda, ma d’Italia più duramente colpita da Covid”.

“Insieme a questo dato, la percentuale di positività identica fra operatori sanitari (medici e infermieri) che sono stati in prima linea contro il virus e personale di staff, che per lo più ha lavorato da casa in smartworking, fa pensare che la diffusione del virus sia avvenuta per lo più al di fuori degli ospedali. Un dato rinforzato dall’alta percentuale di professionisti (32%) che sono stati a contatto diretto con familiari affetti da COVID”.

E ancora: “Da notare come il maggior numero di positivi si registri fra le donne (14% rispetto all’11% degli uomini), mentre l’esposizione al virus varia in base all’età, decrescendo nel sesso femminile con l’aumentare deli anni. Gli uomini registrano invece un picco di positività tra i 40 e 50 anni”.

Capitolo asintomatici.

“Fra le persone positive alle IgG, la percentuale di asintomatici è il 10%, superiore (20%) quella di chi ha avuto 1-2 sintomi (paucisintomatici) per lo più perdita di olfatto e/o gusto e febbre”.

10% quindi gli asintomatici.

10% di 3.985.

Uno su dieci dei contagiati quindi, secondo la ricerca, è asintomatico.

In Lombardia, ricordiamo, sono 10 i milioni di abitanti. Il 10% di 10 milioni è un milione.

E’ questo il numero?

In Lombardia ci sono stati 1 milione di asintomatici? (Fonte: Humanitas).