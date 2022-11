Long Covid, i bambini e gli adolescenti hanno lo stesso rischio degli adulti

I bambini e gli adolescenti hanno lo stesso rischio degli adulti di sviluppare long-Covid e di manifestare sintomi nei 90 giorni successivi all’infezione acuta. Lo mostra un ampio studio coordinato dall’University Hospital Carl Gustav Carus and Carl Gustav Carus Faculty of Medicine di Dresda (Germania) e pubblicato su Plos Medicine.

La ricerca

Il team di ricerca ha preso in esame i dati di quasi 12mila bambini e adolescenti e di 145mila adulti. I bambini e gli adolescenti che erano stati positivi al Covid-19 avevano il 30% di probabilità in più di avere problemi di salute nei 3 mesi successivi all’infezione rispetto al gruppo di controllo negativo al virus. Negli adulti il dato era del tutto sovrapponibile (33%). Simili erano anche i sintomi registrati da bambini, adolescenti e adulti: malessere e stanchezza, tosse, dolore alla gola o al torace. Altri sintomi, come perdita del gusto o dell’olfatto, febbre e mancanza di respiro, erano più comuni negli adulti, ma non nei bambini.